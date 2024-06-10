شروط يجب توافرها في الأضحية.. يبدأ وقت الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى، وينتهي بغروب شمس الثالث عشر من ذي الحجة، وفي سياق ذلك يتصدر اهتمامات الكثير من المسلمون الشروط التي يجب أن تتوفر في الأضحية.

شروط الأضحية

ويجب أن تبلغ سن التضحية، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ رواه مسلم في صحيحه، كما تشمل الشروط أن تكون الأضحية ملكا خالصا للمضحي أو مأذونا له فيها، وألا يشركه أحد في الانتفاع بالأضحية كالعين المرهونة.

الأضحية من الأنعام

وقد شملت شروط الأضحية، أن تكون الأضحية من الأنعام، الإبل والماعز والبقر والغنم، وأن تبلغ سن التضحية، فلا يقل عمر الإبل عن خمس سنوات، ولا يقل عمر الماعز أو الخروف أو الجدي عن سنة، ولا يقل عمر البقر عن سنتين.

وقت الأضحية

كما يشترط أن تكون خالية من العيوب الفاحشة، أي العيوب التي من شأنها أن تنقص الشحم أو اللحم، وأن تكون الأضحية من بعد صلاة العيد يوم النحر، وهو أول أيام عيد الأضحى، إلى غروب شمس آخر أيام التشريق.