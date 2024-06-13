الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

أطعمة لخفض مستوى الكوليسترول في الجسم

أطعمة
أطعمة

ارتفاع مستوى الكوليسترول في الجسم قد يتسبب في الإصابة بمشاكل صحية عديدة، بعضها خطير، ويُعتبر النظام الغذائي المتبع عامل كبير قد يساهم في ارتفاع تلك المستويات.

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نظام غذائي لمرضى الكوليسترول وارتفاع الكوليسترول في الجسم، والذي  قد يجعلك عرضة للإصابة بأمراض القلب، واتباع نظام صحي له تأثير كبير على خفض هذه النسبة وتقليل عوامل الخطر.
الأطعمة المسموحة تتضمن الأطعمة التي يمكن إدخالها في النظام الغذائي المخصص لخفض الكوليسترول ما يلي:
البقوليات مثل العدس، الفاصولياء والبازلاء، حيث تحتوي البقوليات على كمية وافرة من الألياف والمعادن والبروتينات.

الأفوكادو، فهو مصدر غني للدهون غير المشبعة والألياف المفيدة لتقليل نسبة الكوليسترول الضار في الجسم.

بعض أنواع المكسرات مثل اللوز والجوز الغنية بدهون أوميجا 3 المفيدة ومعادن، بالإضافة لمركب الفيتوستيرول الذي يساعد في خفض الكوليسترول وتقليل امتصاصه.
الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل، حيث تُعتبر مصدر جيد للأحماض الدهنية طويلة السلسة، وتساعد في زيادة نسبة الكوليسترول الجيد.
الحبوب الكاملة مثل الشعير والشوفان، حيث توفر هذه الأنواع نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأخرى التي يمكن أن تساهم في خفض الكوليسترول.
الفواكه مثل التوت العنب، حيث تُعتبر مصدر ممتاز للألياف القابلة للذوبان والتي تساعد في خفض الكوليسترول، كما تحتوي على مكونات تشطة بيولوجياً تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.
الخضراوات، وخاصة الخضراوات الورقية الداكنة، حيث تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف ومضادات الأكسدة والبروتينات، بالإضافة إلى أنها منخفضة السعرات الحرارية، وكل هذه العوامل تساعد في الحفاظ على وزن صحي ومستوى الكوليسترول في وضع طبيعي.
أطعمة الصويا، حيث أثبتت بعض الدراسات أن أطعمة ومنتجات الصويا يمكن أن تساعد في خفض الكوليسترول الضار وزيادة نسبة الكوليسترول الجيد في الجسم.
الأكل الممنوع لمرضى الكوليسترول يتضمن هذا الجزء الابتعاد عن الأطعمة المليئة بالدهون المشبعة غير الصحية، والتي تساعد بشكل كبير في رفع نسبة الكوليسترول، وتنصح منظمة القلب الأمريكية بألا تزيد نسبة هذه الدهون عن 6% في المجموع الكلي لعدد السعرات اليومي، وتتضمن الأطعمة الممنوعة ما يلي:
اللحوم الدهنية.

جلد الدجاج.

لحم الخروف.

منتجات الألبان المصنوعة من الحليب كامل الدسم.

الزيوت النباتية المشبعة مثل، زيت جوز الهند وزيت النخيل
البسكويت والكعك المعلب والمخبوزات.

رقائق البطاطس والمسليات.

الأطعمة الجاهزة المقلية.

النقانق.
مشروبات لتخفيض الكوليسترول عند اتباع نظام غذائي لمرضى الكوليسترول:
الشاي الأخضر

عصير التوت

الزنجبيل

الكاكاو
الطماطم

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