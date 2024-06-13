السودان معرض للمجاعة ويعاني من أكبر أزمة إنسانية في العالم

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن شعب السودان يموت بسبب عدم إمكانية الوصول إلى الخدمات الطبية الأساسية، بينما تتعرض بعض مناطق البلاد لخطر المجاعة.

وعلى حد تعبيره، فإن السودان يعاني من "أكبر أزمة إنسانية في العالم"، فهناك أكثر من 70% من المستشفيات في المناطق المتضررة من النزاع لا تعمل..بحسب ما نقلته لوكالة الأنباء الروسية "تاس".

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية: "الناس يموتون بسبب عدم إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية والأدوية، في حين أن هناك خطر حقيقي للغاية من حدوث مجاعة جماعية في بعض المناطق".

آلاف القتلى وعشرات الآلاف من الجرحى في السودان

يذكر أن الوضع في السودان تصاعد في أبريل 2023 وسط خلافات بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الذي يرأس أيضا مجلس السيادة الحاكم، ورئيس قوات الدعم السريع شبه العسكرية محمد حمدان دقلو.

وتتعلق نقاط الخلاف الرئيسية بين التنظيمين العسكريين بالجدول الزمني وطرق تشكيل قوات مسلحة موحدة للسودان، وكذلك من يجب أن يصبح القائد الأعلى للجيش: ضابط عسكري محترف، وهو خيار ويدعمه البرهان، أو رئيس مدني منتخب، كما يصر دقلو.

وفي 15 أبريل، اندلعت اشتباكات مسلحة بين الفصائل العسكرية المتنافسة بالقرب من قاعدة عسكرية في مروي وفي العاصمة الخرطوم، وخلف الصراع آلاف القتلى وعشرات الآلاف من الجرحى، وعقدت الأطراف المتصارعة سلسلة مشاورات في جدة عام 2023.