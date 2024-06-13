الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار الذهب بمحال الصاغة بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

الذهب
الذهب

 أسعار الذهب.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 13 يونيو 2024 م.

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هل اختفى من المناجم؟ حقيقة نضوب الذهب في مصر (فيديو)

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ارتفاع أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية


ويأتي ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأخير بتثبيت سعر الفائدة ليكون عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وأيضًا في ضوء ما يشهده العالم من أحداث راهنة من اضطرابات وصراعات تؤثر في أسعار الذهب.


أسعار الذهب اليوم
وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم:
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3582 جنيهًا
وصل سعر  جرام الذهب عيار 21 الاكثر تداولا نحو 3135 جنيهًا
جاء سعر  جرام الذهب عيار 18 نحو 2687 جنيهًا
بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 25080 جنيهًا
وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 2337 دولارًا

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