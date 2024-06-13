الاحتلال يعتقل شابا جنوب نابلس فجر اليوم الخميس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، شابا من بلدة دوما جنوب نابلس، وفقًا لـ"وفا".

وأفادت مصادر محلية، باعتقال قوات الاحتلال الشاب ميمنة عبد الحميد دوابشة، بعد أن داهمت منزله، وفتشته.

وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات داهمت عددا من المنازل في القرية، وفتشتها.

كثف الاحتلال، في هذه الأثناء، قصفه الصاروخي والمدفعي، جوا، وبرا، وبحرا، على منطقة المواصي التي تؤوي آلاف النازحين غرب مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

كما أطلقت زوارق بحرية الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة صوب المناطق الغربية لمدينة رفح.