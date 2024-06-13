الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال يعتقل شابا جنوب نابلس فجر اليوم الخميس

الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، شابا من بلدة دوما جنوب نابلس، وفقًا لـ"وفا".

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الجبهات تتوالي على إسرائيل من أجل وقف الحرب في غزة

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رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يرحب بقرار مجلس الأمن بوقف الحرب في غزة

وأفادت مصادر محلية، باعتقال قوات الاحتلال الشاب ميمنة عبد الحميد دوابشة، بعد أن داهمت منزله، وفتشته.

وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات داهمت عددا من المنازل في القرية، وفتشتها.

كثف الاحتلال، في هذه الأثناء، قصفه الصاروخي والمدفعي، جوا، وبرا، وبحرا، على منطقة المواصي التي تؤوي آلاف النازحين غرب مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

كما أطلقت زوارق بحرية الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة صوب المناطق الغربية لمدينة رفح.

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