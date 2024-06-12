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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميدو ينتقد نظام الدوري المصري ويؤكد..نعيش فى عالم موازي

ميدو
ميدو

انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو نظام بطولة الدوري المصري للموسم الحالي 2023-2024، ومواعيد انتهاءه مشيرًا إلى أن الكرة المصرية تعيش في عالم موازي.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور": "جميع الدوريات في العالم انتهت، ولكن في مصر ما زال هناك العديد من المباريات المتبقية".

وأكمل: "هناك بعض الأندية لم تنتهي من خوض جميع مباريات الدور الأول، وهذه كارثة".

وتابع: الكرة المصرية تعيش في عالم موازي، جميع الدوريات الأوروبية انتهت والأندية تستعد للموسم الجديد وما زال هناك أندية مصرية لم تخض سوى 15، 17 مباراة".

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