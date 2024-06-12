صحة قنا تضع خطة تشغيل لأجهزة التنفس الصناعي بحضانات مستشفي نجع حمادى

وجه الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، بالعمل علي تشغيل أجهزة التنفس الصناعي بقسم الحضانات بمستشفي نجع حمادي العام الجديدة، بهدف دعم القسم والرعاية الصحية المقدمة به للأطفال المترددين علي المستشفي.

وأكد بدران، أن فريق المتابعة بالمديرية بقيادة الدكتور أيمن السيد مدير إدارة الرعاية العاجلةوالحرجة الطوارئ، والمشرف علي تشغيل الحضانات بالمحافظة قد عقد إجتماعاً موسعاً بمستشفي نجع حمادي ،ضم الدكتور أحمد المحلاوي مدير إدارة نجع حمادي الصحية، الدكتور حيدر عبدالحميد مدير المستشفي والدكتور أحمد الخضيري نائب مدير المستشفي وأطباء الأطفال والحضانات ومسؤولي التمريض بالمستشفى.

وأشار بدران، إلى أن الفريق وجه بوضع خطة شاملة لتشغيل أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة السِباب الخاصة بقسم الحضانات، مؤكدًا أن وضع خطة متكاملة يُشرف عليها قسم الأطفال بالمستشفي لفصل قسم الأطفال عن قسم الحضانات في نوبتجيات الأطباء والدفع بالفرق الطبية اللازمة لذلك، مشيراً إلي فصل المستشفي للعناية المركزة عن العناية القلبية مع توفير المستلزمات الطبية والفنية لذلك مع عقد تدريبات مكثفة لفرق التمريض بتلك الأقسام.

وعقب الإجتماع تفقد فريق المتابعة الأقسام المختلفة بالمستشفي للتأكد من تشغيلها بالصورة الكاملة مع تواجد كامل الأطقم الطبية والتمريضية والفرق المعاونة.

واستمرت جولة الفريق بتفقد صيدليات المستشفي ومراجعة الأدوية بها وتوافر رصيد كافي من أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية وكذا تذاكر الدخول والتردد علي المستشفى.

وأشار الدكتور محمد بدران، إلى أن مستشفي نجع حمادي الجديدة تُعد من أهم المستشفيات في شمال المحافظة والتي تقدم خدماتها الصحية المتكاملة لكافة أبناء المحافظة علي يد فريق طبي كامل وأجهزة طبية متنوعة ورعاية صحية لائقة.

وأكد دعم الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا، في تطوير وتحديث البنية التحتية بمنافذ الخدمة الصحية بالمحافظة.

محافظ قنا: تنفيذ ٢١٨٩ مشروع ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظة قنا

عقد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا ، اجتماعًا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لما تم إنجازه من المشروعات التابعة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي يأتي تنفيذه وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لدعم التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور علاء شاكر ادارة وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية، والمهندس صالح محمود مدير عام مديرية الطرق، والمهندس زكريا قزمان مدير ادارة التخطيط والمتابعة، والمهندس وليد ابو العباس مدير عام التخطيط العمراني، وحمدى حسين مدير عام الشئون المالية، وصابر سعيد مدير عام ادارة املاك الدولة، والمهندسة غادة محمد مدير عام الشئون الهندسية بالمحافظة، ورؤساء المجالس المحلية لمدن ومراكز المحافظة.

استمع محافظ قنا، خلال الاجتماع الى شرح مفصل للمشروعات التي تم تنفيذها بتمويل من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث تم تنفيذ ٢١٨٩ مشروع في عدد من القطاعات مثل مشروعات البنية التحتية من كهرباء وطرق ومياه الشرب والصرف الصحي ، بالإضافة الى تطوير المراكز التكنولوجية، وبناء القدرات للعاملين بالإدارة المحلية، وتطوير التكتلات الاقتصادية، والتنمية الحضرية وتحسين البيئة، مما ساهم في احداث طفرة كبيرة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ونتج عنها خفض معدلات الفقر والبطالة داخل المحافظة.

وأكد الداودي، على اهمية مشروع ترفيق المناطق الصناعية الممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث أصبحت المنطقتين الصناعيتين بهوّ نجع حمادى، و كلاحين فقط، تمتلكان بنية تحتية متكاملة "كهرباء – مياه – صرف صحى – غاز طبيعى – تليفونات أرضية – طرق" تفى باحتياجات المستثمرين من تلك المرافق وتوفر فائض لمن يرغب من المستثمرين الجدد، الامر الذى ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للمحافظة، لافتا إلى أن مشروعات البرنامج ساهمت فى توفير مياه الشرب النقية للمواطنين، وذلك عبر محطات المياه التى تعمل بتقنية الترشيح الفائق، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من مشروعات الصرف الصحي، كما ساهم البرنامج في تطوير وميكنة الخدمات بالمراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية، وهو ما أدى إلى الحد من الفساد المالي والإدارى داخل تلك الوحدات، بالإضافة الى تطوير التكتلات الاقتصادية، الذى ساهم في تحسين جودة المنتجات بعد التدخلات التى أجراها فريق برنامج التنمية المحلية.