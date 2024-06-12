بمناسبة عيد الأضحى وزير الداخلية يهنئ القائد العام للقوات المسلحة

بعث اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أول محمد زكى– القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .

جاء بها:

بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات .

تستقبل الأمة هذه المناسبة المباركة فى كل عام .. شاخصةً أبصارها نحو مشهد العطاء الخالد .. وتضحية الواثقين بنصر الله .. وفداءه تعالى للمخلصين من عباده .. ونحن إذ نرجو أن تكون هذه القيم دافعاً لنا

على مواصلة البذل والتكاتف لرفعة وطننا فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه .. لنبتهل للمولى جلت قدرته .. أن يجعله عيد أمن وخير على شعبنا المصرى العظيم وعلى سائر الشعوب الإسلامية والعربية، وكل عام وسيادتكم بخير.

وزير الداخلية يهنئ الرئيس بعيد الأضحى

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية " بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .. جاء بها:

بمشاعر يملؤها التوقير والإعزاز، يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .. أن نبعث لسيادتكم بأسمى عبارات التهنئة مقرونة بأصدق الأمنيات، راجين المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

سيادة الرئيس .. ونحن في ظلال هذه المناسبة الغراء والتي نسترجع فيها قيم العطاء والتضحية والفداء .. تنطلق عزائم رجال الشرطة لمواصلة البذل والوفاء .. بعهد قطعوه على أنفسهم.. ألا تقوم للشر على هذه الأرض الطيبة قائمة .. وتقديم كل غالٍ ونفيس .. فى سبيل إعلاء الحق والعدل والدفاع عن أمن الوطن ومقدراته.. ومكتسبات شعبه العظيم .. وتدعيم ركائز الإستقرار لبلوغ خطط التنمية مدارج السداد والتوفيق .

حفظكم الله وسدد خطاكم وجعل نصرته لكم غالبة، وإرادتكم للأخذ بزمام الرقى لمسيرة الوطن، حاضرةً ونافذةً .