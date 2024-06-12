الأسهم اليابانية: نيكاي ينخفض مع تزايد الحذر قبل قرارات مهمة لبنوك مركزية

تراجع المؤشر نيكاي الياباني فى أسواق الأسهم اليابانية خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، متأثرا بخسائر بعض الشركات ذات الثقل في السوق بما في ذلك فاست ريتيلنغ ومع تزايد الحذر قبل قرارات البنكين المركزيين في الولايات المتحدة واليابان.

الأسهم اليابانية

وأغلق المؤشر نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية منخفضا بما يصل نسبته نحو 0.66% ليصل الى مستوى 38876.71 نقطة بعد جلستين متتاليتين من المكاسب. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.73% إلى 2756.44 نقطة.

وينتظر المتعاملون بيانات التضخم في الولايات المتحدة وتوقعات أسعار الفائدة المحدثة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق من اليوم الأربعاء لمعرفة مسار أسعار الفائدة.

ومن المقرر أن يختتم بنك اليابان المركزي يوم الجمعة اجتماع السياسة الذي يستمر على مدى يومين، إذ من المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، وينظر فيما إذا كان سيقدم توجيهات أكثر وضوحاً حول كيفية تخطيطه لخفض ميزانيته العمومية الضخمة.

وتراجع سهم فاست ريتيلنغ، مالكة العلامة التجارية يونيكلو فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحو 2.45% ليكون أكبر من تسببوا في تراجع المؤشر نيكاي.

وخسر سهم وكالة ريكروت هولدنغز للتوظيف فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحو 2.95%، بينما انخفض سهم طوكيو إلكترون المتخصصة في معدات صنع الرقائق فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحو 0.17%.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسهم شركات تقوم بعمليات توريد لشركة أبل. وقفز سهم "تي.دي.كيه" فى أسواق الأسهم اليابانية 4.35% ليصبح أكبر داعم للمؤشر نيكاي.

بينما ارتفع سهما موراتا للتصنيع وتايو يودن فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحو 2.63% و1.71% على الترتيب.

ومن بين مكونات المؤشر نيكاي البالغ عددها 225 سهما، ارتفع 51 سهما وانخفض 170 مع استقرار أربعة أسهم دون تغيير فى أسواق الأسهم اليابانية.

انهيار أسهم وحدة السيارات الكهربائية التابعة لـ"إيفرغراند" الصينية

السيارات الكهربائية

قالت إن الهيئات الإدارية المحلية طالبت بسداد 1.9 مليار يوان ما يعادل 261.91 مليون دولار من الدعم من وحداتها

انخفضت أسهم مجموعة وحدة السيارات الكهربائية التابعة لـ"إيفرغراند" الصينية China Evergrande New Energy Vehicle بنسبة 27% بعد أن قالت إنها تواجه خطر فقدان الأصول الرئيسية مثل الأراضي والمعدات.

وقالت الشركة التابعة لشركة التطوير العقاري الصينية "إيفرغراند" إن الهيئات الإدارية المحلية طالبت بسداد 1.9 مليار يوان ما يعادل 261.91 مليون دولار من الدعم من وحداتها.

جدير بالذكر أن الحكومات المحلية في الصين تلاحق وحدة السيارات الكهربائية التابعة لمجموعة "إيفرغراند - Evergrande" عملاق التطوير العقاري الصيني المتعثر.

وتهدف الملاحقات لإعادة إعانات بقيمة 1.9 مليار يوان ما يعادل 262 مليون دولار من الشركة بعد فشلها في بدء الإنتاج الضخم لسيارتها التي طال انتظارها.

وكانت مجموعة "Evergrande New Energy Vehicle "قد وقعت عددا من الاتفاقيات مع السلطات المحلية منذ عام 2019 وبعد عدم التزامها بشروط الصفقات، تلقت خطابًا يلزمها بإعادة الحوافز والإعانات التي حصلت عليها.