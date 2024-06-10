خطوات نقل ملكية السيارات دون الذهاب إلى وحدات المرور

في إطار بحث الحكومة عن التخفيف عن المواطنين وتسهيل الخدمات حددت إدارة المرو للسائقين وأصحاب السيارات، مجموعة من الشروط التي تتواجد عبر موقع بوابة مصر الرقمية لتسهيل خدمة نقل قيد أو ملكية السيارة، لتخفيف التكدث والزحام على وحدات التراخيص .

وفي السطور التالية تستعرض " بوابة الوفد " خطوات نقل ملكية السيارات الكترونيًا من خلال موقع بوابة مصر الرقمية.

خطوات نقل ملكية السيارة إلكترونياً:

الدخول إلى بوابة مصر الرقمية من هنــا.

يجب القيام بتسجيل الدخول باستخدام بطاقتك الشخصية أو الرقم القومي.

النقر على اختيار خدمة "نقل ملكية مركبة".

إدخال البيانات الخاصة بالمركبة وهي كالتالي :

رقم لوحة المركبة.

إدخال رقم شاسيه المركبة.

إدخال البيانات التالية الخاصة بالبائع والمشتري :

كتابة الاسم الكامل.

تسجيل الرقم القومي.

كتابة محل الإقامة تفصيلا .

تسجيل رقم هاتف.

إدخال البريد الإلكتروني.

تحميل المستندات المطلوبة لنقل الملكية:

صورة بطاقة الرقم القومي للبائع والمشتري.

السند القانوني الناقل للملكية (عقد البيع).

شهادة براءة الذمة من المرور للبائع.

شهادة التأمين الإجباري ضد مخاطر حوادث المركبات.

رخصة المركبة.

ارفاق شهادة الفحص الفني للمركبة (في حال كانت سارية المفعول).

القيام بسداد الرسوم المقررة.

مراجعة الطلب والموافقة عليه.

استلام رخصة المركبة الجديدة باسم المشتري إلكترونياً أو من خلال أحد مكاتب المرور.

شروط اتمام نقل ملكية المركبة الكترونيًا

يجب أن يكون البائع والمشتري مسجلين على بوابة مصر الرقمية.

يجب أن تكون جميع المستندات المطلوبة ممسوحة ضوئياً بوضوح تام.

في حال وجود أي مخالفات على المركبة، يتم إخطار صاحبها بضرورة سدادها قبل إتمام عملية نقل الملكية.

مميزات نقل ملكية السيارة إلكترونياً:

توفير الوقت والجهد للمواطنين وتخفيف التكدث والزحام على وحدات التراخيص .

الابتعاد عن مخاطر التعرض لعمليات النصب.

يُسهل متابعة حالة الطلب.

يُمكن إتمام العملية من أي مكان .

نصائح لنقل ملكية السيارة إلكترونياً:

تأكد من صحة جميع البيانات المدخلة الكترونيًا.

احرص على تحميل جميع المستندات المطلوبة.

سدد الرسوم المقررة في الوقت المحدد.

الاحتفاظ بنسخة من جميع المستندات الخاصة بنقل ملكية المركبة .

في حال مواجهة أي مشكلة، يتم التواصل مع خدمة عملاء بوابة مصر الرقمية.