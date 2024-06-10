عاجل
بيان الحوثيين حول القبض على شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية تفاصيل العثور على شبكة جواسيس في اليمن.. عملت صالح إسرائيل والـ (CIA) 
الإثنين 10 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

خطوات نقل ملكية السيارات دون الذهاب إلى وحدات المرور

بوابة الوفد الإلكترونية

في إطار بحث الحكومة عن التخفيف عن المواطنين وتسهيل الخدمات حددت إدارة المرو للسائقين وأصحاب السيارات، مجموعة من الشروط التي تتواجد عبر موقع بوابة مصر الرقمية  لتسهيل خدمة نقل قيد أو ملكية السيارة، لتخفيف  التكدث والزحام على وحدات التراخيص .

txt

طريقة استخراج بطاقة التموين من بوابة مصر الرقمية

txt

إطلاق البرنامج الصيفي لمبادرتي أشبال مصر الرقمية وبراعم مصر الرقمية لطلاب المدارس

وفي السطور التالية تستعرض " بوابة الوفد " خطوات نقل ملكية السيارات الكترونيًا من خلال موقع بوابة مصر الرقمية.

 

خطوات نقل ملكية السيارة إلكترونياً:

 

الدخول إلى بوابة مصر الرقمية من هنــا.

يجب القيام بتسجيل الدخول باستخدام بطاقتك الشخصية أو الرقم القومي.

النقر على اختيار خدمة "نقل ملكية مركبة".

إدخال البيانات الخاصة بالمركبة وهي كالتالي :

رقم لوحة المركبة.

إدخال رقم شاسيه المركبة.

إدخال البيانات التالية الخاصة بالبائع والمشتري :

كتابة الاسم الكامل.

تسجيل الرقم القومي.

كتابة محل الإقامة تفصيلا .

تسجيل رقم هاتف.

إدخال البريد الإلكتروني.

 

تحميل  المستندات المطلوبة لنقل الملكية:

 

صورة بطاقة الرقم القومي للبائع والمشتري.

السند القانوني الناقل للملكية (عقد البيع).

شهادة براءة الذمة من المرور للبائع.

شهادة التأمين الإجباري ضد مخاطر حوادث المركبات.

رخصة المركبة.

ارفاق شهادة الفحص الفني للمركبة (في حال كانت سارية المفعول).

القيام بسداد الرسوم المقررة.

مراجعة الطلب والموافقة عليه.

استلام رخصة المركبة الجديدة باسم المشتري إلكترونياً أو من خلال أحد مكاتب المرور.

 

شروط اتمام نقل ملكية المركبة الكترونيًا

يجب أن يكون البائع والمشتري مسجلين على بوابة مصر الرقمية.

يجب أن تكون جميع المستندات المطلوبة ممسوحة ضوئياً بوضوح تام.

في حال وجود أي مخالفات على المركبة، يتم إخطار صاحبها بضرورة سدادها قبل إتمام عملية نقل الملكية.

 

مميزات نقل ملكية السيارة إلكترونياً:

توفير  الوقت والجهد للمواطنين وتخفيف التكدث والزحام على وحدات التراخيص .

الابتعاد عن  مخاطر التعرض لعمليات النصب.

يُسهل متابعة حالة الطلب.

يُمكن إتمام العملية من أي مكان .

 

نصائح لنقل ملكية السيارة إلكترونياً:

تأكد من صحة جميع البيانات المدخلة الكترونيًا.

احرص على تحميل جميع المستندات المطلوبة.

سدد الرسوم المقررة في الوقت المحدد.

الاحتفاظ بنسخة من جميع المستندات الخاصة بنقل ملكية المركبة .

في حال مواجهة  أي مشكلة، يتم التواصل مع خدمة عملاء بوابة مصر الرقمية.

مواد متعلقة

تفاصيل مصرع طفلة وشاب سقوطا من سيارة بالمنيا

تضامن قنا: حياة كريمة تقيم 50 مشروعًا بقري المرحلة الأولي

تدشين مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث.. تتصدى لحماية التراث وتنمية الوعي الاثري

صحة البحيرة تنهي الاستعدادات لإستقبال عيد الأضحى المبارك

الجريدة الورقية