مادلين طبر تنتهي من تصوير مسلسل سيما ماجي

انتهت النجمة مادلين طبر، من تصوير مشاهدها الأولى في مسلسلها الجديد "سيما ماجي"، والتي تجمعها مع النجمة حورية فرغلي، والنجم كمال أبو رية، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، والعمل من بطولة النجمة رانيا يوسف، وتأليف حسان دهشان، وإخراج تامر السعدني.

وتجسد مادلين طبر، شخصية أم تقع في حب وغرام زوجها "كمال أبو رية" ما يجعلها مسلوبة الإرادة وتفقد شغفها بالأمومة واهتمامها بابنتها "ماجي".

وأكدت مادلين طبر، أن الشخصية التي تجسّدها ضمن أحداث مسلسل " سيما ماجي"، لم تكن جديدة عليها وقريبة من شخصيتها وقدمتها في أعمال من قبل، ولكن هناك اختلاف قوي وجيد في هذه الشخصية، جعلها تحبها ووافقت على الدور بعد قرأته مباشرة، لأنه مكتوب بحرفية ودقة عالية، مشيدة بكل النجوم المشاركين في العمل والروح الطيبة بين الجميع.

صراع الخير والشر

تدور أحداث مسلسل "سيما ماجي"، في إطار اجتماعي تشويقي حول الصراع الدائم بين الخير والشر وبين الحب والمال كما تتطرق أحداث المسلسل إلى مناقشة قضية تهم المجتمع في الآونة الأخيرة وهي السادية والعنف باسم الحب، وارتكاب جرائم لا يحاسب عليها القانون وهي التلاعب بمشاعر وحياة المرأة، من خلال مشاهد مليئة بالإثارة والتشويق.

مسلسل "سيما ماجي"، بطولة رانيا يوسف، حورية فرغلي، كمال أبو رية، مادلين طبر، محمد أبو داوود، سحر رامي، من تأليف حسان دهشان، مدير التصوير الدكتور محمد شفيق، وإنتاج OP Media الدكتور أحمد القصاص - الحسن هاشم، فوتوغرافيا أحمد ماهر، وإخراج تامر السعدني.