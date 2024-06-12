أمل عمار: العدل تساند جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث

أكدت القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل أن وزارة العدل تساند كافة جهود اللجنة الوطنية الرامية إلى القضاء على جريمة ختان الإناث في مصر، لافتة إلى أنها تعد إحدى قضايا العنف ضد المرأة والفتاة التي أولتها وزارة العدل اهتمام خاص، حيث عملت على نشر الوعي من خلال تنظيم ورش عمل بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لوكلاء النيابة العامة والسادة القضاة، إلى جانب العاملين في الجهات القضائية المختلفة.

كما أكدت عمار على أن الأحكام القضائية التي صدرت خلال الفترة الماضية تعد علامة في تاريخ القضاء المصري، وهي احكام رادعة ستؤثر بشكل كبير في تقليص نسبة ختان الإناث في مصر.

فيما صرّح جيريمي هوبكنز، ممثل يونيسف في مصر قائلا: "نحن سعداء بمواصلة دعم الجهود الوطنية للقضاء على ختان الإناث، من خلال تعاوننا القائم مع اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بقيادة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ومع شركاء التنمية"، ميضفا: "أن مسؤوليتنا المشتركة أن نعمل على رفع الوعي بهذه الجريمة وخاصةً "التطبيب"، وأن نعزز أصوات الفتيات والنساء من أجل خلق بيئة آمنة وداعمة لكل الأطفال في مصر.

وزارة العدل تساند جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث

جاء ذلك خلال خلال الاجتماع التاسع للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومى للطفولة تضمن الاجتماع توزيع جائزة "عزيزة حسين وماري أسعد ونبيل صموئيل" لرواد القضاء على ختان الإناث فى مصر ، حيث قامت كل من الدكتورة مايا مرسي والدكتورة سحر السنباطي بتقديم جائزة الشخصية العامة الى الدكتور مجدى حلمى.

فيما فازت بجائزة الهيئات والمؤسسات بالمناصفة كل من جمعية بور فؤاد لرعاية الأسرة والطفولة ببورسعيد ،والجمعية المصرية لمبادرات المجتمع المحلي بأسوان، كذلك حصلت على جائزة الممارس المجتمعى الأخت جوانا جميانا صبحي صليب.

كما تضمن الإجتماع عرض فيلم "الخياط" للطالبه كرمة الصعيدي وتسليمها شهادة تقدير ودرع تكريم على الفيلم.

وتناول الاجتماع أيضًا استعراضا لأنشطة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة تحت مظلة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث التى تضمنت الحملات الإعلامية التوعوية وطرق الأبواب والمبادرات التى أطلقها المجلس حديثا كمبادرة سفراء ضد الختان وحوار الأجيال ودمج القيادات الدينية وحاضنة الأعمال.