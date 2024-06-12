آبل ترفض تسمية Apple Intelligence بـ AI

"كيف يمكنك تقصير ذكاء أبل؟" هذا هو السؤال الذي طرحته على العديد من موظفي Apple في مؤتمر WWDC 2024، وأصبحت إجاباتهم سخيفة بشكل هزلي.

قالوا لي: "نحن نقول فقط شركة Apple Intelligence". "نعم، ولكن هل تقول ذلك في كل مرة؟ اختصار الذكاء الاصطناعي موجود هناك! سأرد. الاستجابة المعتادة هي ابتسامة قاسية وأسنان مشدودة، مثل خطأ في البرمجة البشرية في الوقت الحقيقي. (نعم، أعلم أنه مجرد تدريب إعلامي شديد العدوانية أثناء العمل.) واقترح أحد الأشخاص أن يقولوا أيضًا "الذكاء الشخصي" - نعم، وهي عبارة أطول من ذكاء Apple.

ليس هناك شك في أن Apple Intelligence تعني أشياء كثيرة للشركة. إنها محاولة للتنافس مع برنامج Copilot من Microsoft (الذي لم يتم إثباته بعد) وGemini من Google. إنها طريقة لجعل Apple تبدو "رائعة" مع ChatGPT. ويجب أن تتيح عددًا كبيرًا من الميزات الجديدة للمستهلكين. لكن شركة Apple Intelligence ليست "ذكاءً اصطناعيًا" أبدًا بالنسبة لشركة Apple.

في العادة، كنت سأرجع هذا الأمر إلى مجرد نزوة سخيفة تتعلق بالعلامة التجارية. لكنها تصبح مشكلة عندما نغطي ذكاء Apple. إنها عبارة طويلة تحتاج فقط إلى اختصارها إلى "AI"، ولكن كيف يمكنك بعد ذلك تمييز هذا الاختصار عن ChatGPT وCopilot والمفهوم العام للذكاء الاصطناعي؟ خلال الكلمة الرئيسية لـ WWDC 2024، ذكرت شركة Apple عبارة "الذكاء الاصطناعي" ثلاث مرات فقط: مرتين أثناء الإشارة إلى ميزاتها السابقة التي تدعم الذكاء الاصطناعي، وأخرى أثناء الإشارة إلى "أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى" مثل ChatGPT.

في هذه المرحلة، قررت للتو أن أطلق على شركة Apple Intelligence اسم "Apple AI". إنه أقصر ويميز المنتج عن المنافسين. ونعم، إنها تعني فقط "Apple Apple Intelligence"، لكن الجميع ما زالوا يقولون "جهاز الصراف الآلي" و"رقم التعريف الشخصي". ليس خطأي أن شركة Apple قررت اختيار الاختصار "AI".