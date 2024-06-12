مايا مرسي: ختان الإناث جريمة لا تمت للطب بصلة والدين بريء منها

عقدت اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة اليوم اجتماعها التاسع، برئاسة كل من الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وبمشاركة جيرمي هوبكنز- ممثل منظمة يونيسف في مصر، والمستشارة امل محمود عمار، مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل وعضوة المجلس القومي للمرأة، وممثلي الوزارات والهيئات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والجهات الشريكة.

أكدت الدكتورة مايا مرسي أنه على الرغم من انخفاض نسب إجراء هذه الجريمة بفضل جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث على مدار خمس سنوات وشركاؤنا الا أننا نطمح ونعمل بكل قوة للقضاء عليها بشكل نهائى.. إعمالا وتنفيذاً للقانون.

وأشارت الدكتورة مايا الى أن التعاون بين جميع أعضاء اللجنة أسفر عن ملايين الاتصالات التوعوية في قرى ونجوع محافظات الجمهورية ، من خلال تنظيم قوافل طبية وتثقيفية وحملات اعلامية توعوية ، واستقبال شكاوى ، ورفع كفاءة البناء المؤسسى، وحملات طرق الأبواب ..ونعمل جميعًا تحت شعار " احميها من الختان".

وقالت رئيسة المجلس القومى للمرأة الى أن اليوم تنطلق الحملة الإعلامية التى تحمل ذات الشعار بجميع المحطات الإذاعية وعلى منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للمجلس القومي للمرأة ومنصات الشركاء لنشر الوعي بمخاطر تلك الجريمة وانها لا تمت للطب بأى صله وأن الدين منها بريء، مضيفة أننا نعمل حاليًا علي اعداد دراسة حول مدى الوعي بموضوعات والقوانين المتعلقة بختان الإناث تحت قيادة الدكتور ماجد عثمان عضو المجلس القومي للمرأة.





كما أكدت الدكتورة مايا مرسى على الدور الهام للفن باعتباره أحد أهم أدوات القوى الناعمة في اى مجتمع .. لدوره في رفع الوعى وتعزيز تمكين المرأة .. وفى هذا السياق أعلنت عن تخصيص تكريم سنوى للأعمال الفنية التى تساهم فى رفع الوعى بالقضاء على هذه الجريمة ، قائلة:"اليوم نبدأ هذا التقليد بتكريم فيلم "الخياط" للمخرجة الطالبة الواعدة كرمة الصعيدى ونتقدم لها بخالص الشكر والتقدير علي الفيلم وفكرته العبقرية التى لمست القلوب.. كما يتناول بمنظور إبداعي متميز جريمة ختان الإناث ويرسخ لدور الفن في رفع الوعي للقضاء على هذه الجريمة".



وأضافت د مايا نفتخر بأن جهود اللجنة أسفرت عن صدور قانون لتشديد عقوبة ختان الإناث .. حين انتصرت الإرادة السياسية من جديد للمرأة والفتاة المصرية فى 30 أبريل عام 2021 .. بتصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث .. ويعد هذا القانون هو الجيل الثالث من القوانين السابقة التى صدرت فى مصر لتجريم ختان الإناث كما نقول محلياً وإقليمياً ودولياً.. حيث تم تجريم ختان الإناث للمرة الأولى فى قانون العقوبات عام 2008 .. وفى عام 2016 تم تغليظ العقوبة من جنحة إلى جناية.

