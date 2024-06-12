إصابة شخصين في حريق منزل بحى البارودية بالفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالفيوم، من السيطرة علي حريق شب بمنزل مكون من 4 طوابق بمنطقة البارودية، وأسفر عن إصابة شخصين تم أسعافها بمكان الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بنشوب حريق بمنزل مكون من 4 طوابق بمنطقة البارودية بمدينة الفيوم، ووجود مصابين وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والاسعاف، وتبين أن الحريق شب بالطابق الثاني بمنزل مكون من 4 طوابق، وتم إخماد النيران والسيطرة على الحريق وتبين إصابة شخصين، وتم عمل الإسعافات اللازمة للمصابين بمكان الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث سابق اليوم أصيبت أم وأبناءها الاربعة في حادث إنقلاب سيارة ملاكي، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين الي مستشفي الواسطي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود مصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة أم وأبناءها الاربعة، وتم نقل المصابين الي مستشفي الواسطي المركزي بمحافظة بني سويف، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وفى حادث سابق اصيب 12 شخصا في حادث إنقلاب سيارة سوزوكي بطريق القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.