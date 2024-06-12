أبو الغيط : السودان تشهد إسقاط واستهداف متعمد لمؤسسات الدولة وبخاصة في الخرطوم

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن دعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لعقد اجتماع تشاوري لمناقشة سبل تنسيق الجهود المبذولة لصالح استعادة السلم والاستقرار في السودان يأتي في ظل حرب غير مسبوقة في تاريخ السودان الحديث تدور أحداثها منذ أربعة عشر شهراً بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، راح ضحيتها في أقل تقدير حوالي خمسة عشر ألف شخصاً حتى الآن، وعشرة ملايين تشردوا بعيداً عن مساكنهم ومدنهم وقراهم.

واضاف أبو الغيط خلال كلمته في أعمال الجلسة الافتتاحية للاجتماع التشاوري حول تعزيز التنسيق فيما بين مبادرات وجهود السلام لصالح السودان، أن السودان تشهد إسقاط واستهداف متعمد لمؤسسات الدولة وبخاصة في العاصمة الخرطوم، وعمليات تطهير عرقية بشعة عادت لتطل برأسها من جديد في دارفور وكردفان، بالإضافة إلى انتهاكات بالجملة لحقوق الانسان الأساسية وصلت إلى حد ارتكاب مجازر يندى لها الجبين كما حدث في ولاية الجزيرة الأسبوع الماضي، ومجاعة توشك أن تفتك بشعب هذا البلد الذي اشتهر بكونه سلة خبز أفريقيا والوطن العربي.