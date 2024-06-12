استراتيجية لطلاب الثانوية العامة 2024 خلال إجازة العيد

قدم الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، استراتيجية مراجعات الثانوية العامة 2024 خلال إجازة العيد.

ووجه الخبير التربوي نصائح لطلاب الثانوية العامة 2024 للاستفادة من إجازة عيد الأضحى المبارك والاستمتاع به في وقت واحد.

ويستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد المضافة للمجموع عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024.

نصائح لطلاب الثانوية العامة 2024 في عيد الأضحى

1. أن يضع الطالب خطة للدراسة والمراجعة خلال الأيام القادمة، يتم فيها تثبيت مواعيد المذاكرة ؛ على أن تتضمن أوقاتا للراحة أو الخروج في العيد(فى حالة وجود خطط اسرية لذلك) مما لا يؤثر على مراجعته للمادة كاملة.

2. عدم تضييع أى وقت قدر الإمكان قبل إجازة العيد، وبدء مراجعة مواد الثانوية العامة 2024 عقب امتحان الإحصاء والاقتصاد وعدم تضييع ذلك اليوم.

3. أن يستثمر طالب الثانوية العامة 2024 الأيام القليلة قبل العيد في المراجعة وحل الامتحانات؛ بحيث تعوض أى وقت للراحة أو الاسترخاء في العيد.

4. يمكن لطالب الثانوية العامة 2024 أثناء المراجعة بالإضافة إلى حل الامتحانات القراءة السريعة لعناوين الدروس التى اتقنها أو السريعة لتفاصيل الدروس التى نسى بعض تفاصيلها.

5. في حالة كون طالب الثانوية العامة 2024 اجتهد في المذاكرة والمراجعة في الأيام السابقة على العيد يمكنه الاستمتاع بأول ايام العيد والخروج والتنزه بل والسفر لمدة يوم واحد فقط مما يساعد على تجديد نشاطه.

6. في حالة كون طالب الثانوية العامة 2024 لديه حاجة إلى مراجعة اكبر للدروس ففي هذه الحالة يمكنه تخصيص فترة الصباح في اول يوم العيد للراحة والاسترخاء (وذبح الاضحية) وان يبدأ الاستذكار في فترة ما بعد العصر إلى الليل.

7. في كل الأحوال لا بد أن يرجع طالب الثانوية العامة 2024 إلى المراجعة والتركيز الكامل مع ثاني وثالث أيام العيد فلا وقت للتعويض بعدها.

8. تجنب السهر في ليلة العيد واستمرار الحفاظ على النوم والاستيقاظ مبكرا.

9. تجنب الإفراط في تناول الطعام بوجه عام والوجبات الدسمة بوجه خاص في العيد حتى لا يؤثر ذلك بشكل سلبي على صحته وتركيزه.

10. على الأسرة تنظيم مواعيد الزيارات العائلية خلال فترة العيد او ارجائها إلى ما بعد امتحانات الثانوية العامة 2024.

11. على الأسرة احترام رغبة طالب الثانوية العامة 2024 في استقبال أو عدم استقبال ضيوف خلال فترة العيد فهو الأدرى بظروفه؛ وبمدى تشتته حال وجود ضيوف في البيت.

12. في حالة وجود زيارات أسرية مفاجئة لمنزل طالب الثانوية العامة 2024، على الطالب محاولة إيجاد مكانا للاستذكار فيه بعيدا عن الضوضاء وفي حالة صعوبة تحقيقه ذلك يمكنه الجلوس مع الضيوف ثم تعويض ما فاته من وقت فى الاستذكار والمراجعة.