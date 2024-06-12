سباح من ذوي الهمم يستأنف تدريباته بالغردقة استعدادًا لتتابع عبور المانش

استأنف السباح السعودي فيصل القصيبي، من أصحاب الهمم "متلازمة داون"، اليوم، برنامجه التدريبي بمدينة الغردقة، استعدادا لعبور بحر المانش في شهر أغسطس القادم بقيادة السباح خالد شلبي وكيل الاتحاد الإنجليزي لعبور بحر المانش.

وقال شلبي مدرب السباح، إن البرنامج يتضمن تدريبات بدنية بجانب تدريبات السباحة خلال فترة التدريب والإعداد، لافتا إلى أن الهدف من التدريب البدنى للسباح زيادة معدل الأحمال بصعود منطقة مرتفعة بمسافة عالية عدة مرات يوميا، لاختبار قوة التنفس والدورة التنفسية وقوة عضلات الساق قبل محاولة السباحة في المياه المفتوحة، بمشاركة السباحين المشاركين في تتابع العبور.

وينضم القصيبي إلي معسكر تدريبي كامل في مدينة الغردقة حتى موعد التحدي الكبير لعبور المانش أغسطس القادم، مع بداية العد التنازلي للحدث الكبير والذي ستتابعه وسائل الإعلام السعودية والعالمية.

هذا وقد جاء السباح السعودى فيصل القصيبى من المملكة العربية السعودية إلى مدينة الغردقة المصرية يحمل بين طياته الأمل وتحدي الأعاقة لتحقيق حلم عبور بحر المانش الذي طالما راوده منذ تعلمه رياضة السباحة ومشاركته في مسابقات محلية ودولية احزر فيها مراكز متقدمة اضيفت لسجل بطولات الرياضة السعودية.

فيصل القصيبي من ذوى الهمم "متلازمة داون " السباح السعودي الذي وضع حلمه بين يدي السباح العالمى خالد شلبى اول من عبر بحر المانش بيد واحدة عام ١٩٨٣ لتأهيله وتدريبه حتى موعد التحدي الكبير لعبور المانش خلال الشهرين المقبلين مع بداية العد التنازلي للحدث الكبير والذي ستتابعه الكثير من وسائل الإعلام السعودية والعالمية.

يقول فيصل : اتمنى من الله ان يحقق لي حلمي وانجح في محاولة عبور بحر المانش ورفع علم المملكة على الشاطئ الفرنسي بعد العبور.

وأضاف القصيبي انه سعيد ومتحمس لدخوله في معسكر تدريب السباحة بمدينة الغردقة تحت إشراف السباح العالمى خالد شلبى الملقب ب”قاهر المانش” لتأهيله لعبور بحر المانش والوصول للبطولات العالمية فى السباحة.

وقال السباح خالد شلبي وكيل الاتحاد الإنجليزي لعبور بحر المانش عن فيصل القصيبي: لديه قوة وصبر وجلد اظهرهم بقوة خلال تدريبات الاعداد والتجهيز لمحاولة العبور وسوف يواصل المعسكر التدريبي بالغردقة استعدادا للسفر الي بريطانيا وبدء محاولة العبور.

وأضاف شلبي إنه حريص على رعاية الأبطال من أصحاب الهمم بالوطن العربي لتأهيلهم لعبور بحر المانش وإنجاز بطولات عالمية ودمجهم مع الاصحاء في تتابع للعبور.

واصبحت رؤية ٢٠٣٠ مصدر الهام وحلما واعدا لاصحاب الهمم وعززت روح الابداع عند فيصل القصيبي لعبور بحر المانش لتاكيد دور الشباب من اصحاب الهمم في بناء مستقبلا طموحا لهذة الفئة الغالية علي القلوب، فقد جاءت رؤية 2030 لدعم اصحاب الهمم مشتملة على العديد من المبادرات لدعم حقوقهم، والخدمات المقدمة لهم.

وعززت رؤية 2030 الطموحة دور المملكة في منح الأشخاص اصحاب الهمم حقوقهم كاملة وتمكينهم ليكونوا جزءا فعالا وسط مجتمع حيوي تكاملي يؤمن بأن لكل فرد فيه دور جوهري يهدف من خلاله لخدمة وطنه ودعم تنميته والنهوض باقتصاده