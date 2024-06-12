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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

غرفة القاهرة تهنئ المصريين بحلول عيد الأضحى المبارك

بوابة الوفد الإلكترونية

توجّه مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري إلى المصريين رئيسًا وشعبًا وحكومة والأمة الإسلامية بالتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك ، مُتمنيًا أن يعيده الله على بلادنا بالخير واليُمن والبركات.

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وهنأ أيمن العشري نيابة عن مجلس إدارته كل المصريين بشكل عام ومنتسبي غرفة القاهرة بصفة خاصة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وأكّد " العشري" في رسالته على أهمية الاستفادة من هذه الأيام المباركة ، مُتمنيًا من الله أن يعيد على مصرنا الحبيبة الأعياد والمناسبات وهي بلد الأمن والأمان ومقصد كل شعوب العالم في كافة المجالات ، خاتمًا "كل عام وأنتم بخير وأتمنى من الله أن يعيد علينا وعلى بلدنا مثل هذه الأيام بالخير واليمن والبركات".

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