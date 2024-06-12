كأس خادم الحرمين.. موعد سحب قرعة البطولة

تجري اليوم الأربعاء مراسم قرعة دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2024-2025، ويشارك فيها 32 فريقا.



وتقسم الفرق المشاركة إلى مستويين، حيث ستكون الفرق من المستوى الأول، هي فرق دوري المحترفين، وبطل دوري الدرجة الأولى (القادسية) في الموسم الماضي، وفي المستوى الثاني تتواجد فرق دوري الدرجة الأولى.



ويشارك في كأس خادم الحرمين 32 فريقا، حيث يضم المستوى الأول 15 فريقا بالإضافة إلى القادسية، ويتواجد في المستوى الثاني 11 فريقا في دوري الدرجة الأولى بالإضافة للفرق التي هبطت من دوري المحترفين، وهم الحزم وأبها والطائي، وفريقي الخلود والعروبة بعد صعودهما إلى دوري "روشن".



وتسحب القرعة حيث يلتقي فرق المستوى الأول مع نظيرتها المستوى الثاني في دور الـ32، وكان الهلال توج بلقب النسخة الماضية من كأس خادم الحرمين بعد انتصاره على النصر في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة.



موعد قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين



تبدأ قرعة كأس خادم الحرمين للموسم الجديد في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والقاهرة، بالإضافة لـ الثامنة بتوقيت الإمارات.

