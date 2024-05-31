طرد ثنائي دفاع الهلال أمام النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

تلقى فريق الهلال ضربة قوية بعدما تلقى ثنائي الدفاع، علي البليهي وكاليدو كوليبالي البطاقة الحمراء المباشرة في ديربي الرياض أمام النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان حكم المباراة قد أشهر البطاقة الحمراء في وجه علي البليهي في الدقيقة 87 ثم بعد 3 دقائق فقط طرد زميله كوليبالي ليكمل الهلال المباراة بدون قلب دفاع.

https://x.com/ssc_sports/status/1796632365042659727

وكان ميتروفيتش قد تقدم بالهدف الأول للهلال في الدقيقة 7 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية من مالكوم استقبلها ميتروفيتش برأسية سكنت الشباك.

وأدرك أيمن يحيي التعادل لصالح النصر في الدقيقة 88 لتشتعل المباراة في اللحظات الأخيرة.

الهلال تأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف، بينما حصد النصر بطاقة تأهله بعد تخطيه الخليج بنتيجة 3-1.

تشكيل النصر..

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

خط الدفاع: أليكس تيليس – عبد الإله العمري – إيمريك لابورت – سلطان الغنام.

خط الوسط: عبد الله الخيبري – أيمين يحيى – بروزوفيتش.

خط الهجوم: ساديو ماني – كريستيانو رونالدو – عبد الرحمن الغريب

بينما بدأ الهلال مواجهة النصر بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: ياسر الشهراني – كاليدو كوليبالي – على آل البليهي – سعود عبد الحميد.

خط الوسط: رينان لودي – روبن نيفيز – سيرجي سافيتش.

خط الهجوم: مالكوم – ألكسندر ميتروفيتش – ميشايل ديلجادو