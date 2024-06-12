طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانات الاقتصاد والإحصاء اليوم

يؤدى طلاب الثانوية العامة 2024 بشعبتيها الأدبية والعلمية، اليوم الأربعاء، في مادتي الاقتصاد والإحصاء ضمن المواد غير المضافة للمجموع.

كما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحانات الثانوية العامة 2024 في مادة التربية الوطنية.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد غير المضافة للمجموع بنظام البابل شيت فقط لاحتوائها على أسئلة موضوعية اختيار من متعدد فحسب.

ويوزع على طلاب الثانوية العامة 2024 داخل لجان الامتحانات كتيبات مفاهيم تحتوي على أهم القوانين في مادة الإحصاء فقط.

وتحتوي امتحانات الثانوية العامة 2024 في مادة الاقتصاد على 25 سؤالا موضوعيا بـ25 درجة.

كما تحتوي امتحانات الثانوية العامة 2024 في مادة الإحصاء على 17 سؤالًا موضوعيا اختيار من متعدد بـ25 درجة.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024

انطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024 اليوم الإثنين، في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة التربية الدينية بإجمالي عدد 708 آلاف و141 طالب وطالبة أمام 1986 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وفي الفترة الثانية.

وأدى الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2024 في مادة التربية الوطنية بعدد 711 ألف و252 طالبًا وطالبة في الفترة الثانية.

كما أدى 1639 طالبا وطالبة امتحان الدور الأول من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا مادة التربية الدينية فترة أولى، وامتحان التربية الوطنية فترة ثانية، بينما أدى عدد (255) طالبا وطالبة من طلاب مدارس المكفوفين مادة التربية الدينية.

وحرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة على متابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

كما حرص وزير التربية والتعليم قبل بدء امتحانات الثانوية العامة 2024 ، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وأكد عبد الرؤوف عبد الرحمن المشرف على أعمال لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

فتح لجان امتحانات الثانوية العامة 2024

وفتحت لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 على مستوى الجمهورية أبوابها أمام الطلاب في الثامنة وربع صباحًا لإتمام إجراءات التفتيش.

وخضع طلاب الثانوية العامة 2024 للتفتيش الدقيق باستخدام العصا الإلكترونية للكشف عن أي أجهزة إلكترونية أو هاتف محمول.

وسمح بدخول الطلاب اللجنة الأساسية في امتحانات الثانوية العامة 2024 الساعة الثامنة والربع صباحًا أما الفرعية في التاسعة إلا عشر دقائق.

ووزعت أوراق الأسئلة على الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 تمام الساعة التاسعة صباحًا لبدء العد التنازلي لمدة الإجابة.