موعد ذروة موجة الحر الحالية في مصر

تتأثر أغلب أنحاء البلاد بالموجة الحارة الحالية، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة، التي تبدأ من الغد الأربعاء وحتى الاثنين المقبل.

وتشير الأرصاد الجوية أن ذروة هذه الموجة الحارة من الخميس المقبل حتى السبت، وقفة عيد الأضحى المبارك، موضحة أنه بالإضافة إلى الموجة الحارة الشديدة، فإنه تنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

ولفتت الأرصاد إلى أنه يسود خلال تلك الفترة طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حارًا على السواحل الشمالية، ومعتدل ليلاً على أغلب الأنحاء، مائلاً للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن سبب الموجة الحارة هو تأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يصاحبه تيارات هوائية هابطة، حيث تعمل على تسخين الهواء ويكون الجو مشمسًا، ويصاحب ذلك امتداد منخفض جوي سطحي يعمل على رفع درجة الحرارة، ولم تحدد الأرصاد الجوية موعد انتهاء الموجة الحارة، مشيرة إلى أنها تمتد لفترة طويلة، كما نصحت المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من تناول السوائل وخاصة المياه