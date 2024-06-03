تجنبوا التعرض لأشعة الشمس.. الأرصاد تُحذر: استمرار الموجة شديدة الحرارة حتى السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الاثنين الموافق الثالث من يونيو 2024، موضحة استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء حتى السبت المقبل، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا حار على السواحل الشمالية معتدل ليلا على شمال البلاد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



نشاط للرياح

وأضافت الهيئة، أن هناك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة ومناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء حتى السبت المقبل.

نصائح للمواطنين

وناشدت الهيئة، المواطنين بضرورة تجنب التعرض لاشعة الشمس فترات طويلة، شرب كميات كبيرة من الماء والسوائل، عدم ترك مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات، ارتداء غطاء للرأس عند التعرض لاشعة الشمس، متابعة النشرات للاطلاع على تحديثات الحالة الجوية.

ويشهد فصل الربيع تقلبات جوية حادة وسريعة تتكون في فصل الربيع المنخفضات الخماسينية القادمة من الصحراء الليبية وتتجه إلى الصحراء الغربية لمصر

تؤدي الرياح في بعض الأحيان إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق أحيانًا

كما يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ويؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة على مناطق من شمال البلاد

وينشط منخفض البحر الأحمر "السودان الموسمي"، ويؤثر على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، ويؤدي لسقوط أمطار تصل لحد السيول على المناطق الجبلية.