رمضان السيد: أطالب حسام حسن بعدم الرد على الإنتقادات

أكد رمضان السيد نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن ناصر ماهر لاعب جيد ويمتلك شخصية مميزة ويمتلك القوة البدنية والجسمانية، لكن النادي الأهلي دائمًا يمنح المدرب الأجنبي الحرية كاملة في ملف اختيار أو رحيل أي لاعب، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة في بعض الأوقات عليه التدخل لحماية العناصر المميزة والإبقاء عليها ضمن صفوف الفريق، وكذلك رحل محمد شريف بعد خلافه مع كولر على المشاركة اساسيا.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "هناك لاعبين كثيرين رحلت عن الأهلي مثل محمد شريف هداف الدوري لمدة موسمين، كان يجب الإبقاء عليه لأنه يعتبر ثروة بالنسبة للنادي الأحمر، وناصر ماهر قدم مستوى جيد خلال الدقائق التي لعبها مع منتخب مصر".

وأضاف: "أنصح ناصر ماهر بضرورة المحافظة على نفسه واستغلال المرحلة المقبلة، وقد يحترف خارجيًا في المواسم المقبلة، وهو لاعب مهاري ويمتلك شخصية جيدة ومواصفات بدنية".

وواصل: "أقول لـ حسام وإبراهيم حسن لا يجب أن تقوموا بالرد على أي انتقادات، وهما أنفسهم كانوا ينتقدون أي مدير فني وهم في القنوات الفضائية.. وأي محلل عليه أن يبدي رأيه، والأسلوب الذي يسير به التوأم صعب جدًا، وحسن شحاتة تعرض لانتقادات ولم يتحدث مطلقا".

وأكمل: "منصب المدير الفني مهم ويجب أن يكون كل تصريح بحساب، والخروج بتصريحات بعد كل مباراة بهذا الأسلوب أمر غير جيد".

رمضان السيد: تصريحات حسام حسن عن أداء اللاعبين كارثية

وزاد: "التصريح الخاص بـ حسام حسن عن أداء اللاعبين كارثي، الشوط الاول كان مستوى منتخب مصر مثل "مراكز الشباب"، وكيف يتم توظيف محمد صلاح في مركز جديد، وبمجرد عودته لمكانه سجل هدف وأضاع هدفين".

وأكد: "محمد حمدي كل التجارب التي حصل عليها لم يثبت وجوده مع منتخب مصر، لذلك لابد الدفع بلاعب آخر، هناك عمر كمال عبدالواحد يمتلك النواحي الدفاعية والهجومية، وهناك لاعبين آخرين مثل محمد أشرف ويسري وحيد وغيرهم".

وشدد رمضان السيد على صعود منتخب مصر لكأس العالم 2026، حتى لو لعب "نادي إيسكو" بدلا من المنتخب المصري في المباريات القادمة بالتصفيات، والمطلوب حاليا هو أن نخطط للمونديال، مع اكتشاف لاعبين صغار في السن.