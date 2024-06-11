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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

منتخب مصر يعلن تفاصيل إصابة مصطفي محمد

مصطفي محمد
مصطفي محمد

 أثبتت الأشعة التي خضع لها اللاعب مصطفي محمد مهاجم منتخب مصر الأول، عن إصابته بجزع من الدرجة الثانية بالرباط الداخلي للركبة.

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مدافع الأهلي السابق : أداء منتخب مصر يتطور

خضع مصطفي محمد لأشعة فور وصول بعثة منتخب مصر من غينيا بيساو ،صباح اليوم الثلاثاء، تحت إشراف الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقيادة محمد أبو العلا.

وتعادل منتخب مصر الأول لكرة القدم خارج الديار بنتيجة هدف لمثله أمام نظيره غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026. 

ويتصدر الفراعنة جدول ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات برصيد 10 نقاط .
 ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره  إثيوبيا ضمن منافسات الجولة السادسة يوم 17 مارس 2025 المقبل.

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