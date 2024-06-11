منتخب مصر يعلن تفاصيل إصابة مصطفي محمد

أثبتت الأشعة التي خضع لها اللاعب مصطفي محمد مهاجم منتخب مصر الأول، عن إصابته بجزع من الدرجة الثانية بالرباط الداخلي للركبة.

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خضع مصطفي محمد لأشعة فور وصول بعثة منتخب مصر من غينيا بيساو ،صباح اليوم الثلاثاء، تحت إشراف الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقيادة محمد أبو العلا.

وتعادل منتخب مصر الأول لكرة القدم خارج الديار بنتيجة هدف لمثله أمام نظيره غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026.

ويتصدر الفراعنة جدول ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات برصيد 10 نقاط .

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره إثيوبيا ضمن منافسات الجولة السادسة يوم 17 مارس 2025 المقبل.