مصرع شخص على يد شقيقه بطلق ناري بأسوان

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى كوم أمبو بمحافظة أسوان، بعد إصابته بطلق ناري من شقيقه بسبب خلاف على قطعة الأرض، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور مركز شرطة كوم أمبو إخطارًا يفيد بإصابة شاب بطلق ناري على يد شقيقه بطلق ناري إثر خلاف على قطعة أرض زراعية، وعلى الفور تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأثناء تلقي العلاج لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

وكانت قوة أمنية برئاسة العقيد محمود العرنوسي انتقلت للمستشفى وتبين من التحريات أن المصاب يدعى عاشور عبد الرازق 37 سنة، من قرية المنشية مصاب بطلق ناري في الجانب الأيمن بعد مشاجرة وقعت مع شقيقه بسبب الخلاف على قطعة أرض.

وقررت مستشفى كوم أمبو نقله للمستشفى الجامعي حيث توفي داخل سيارة الإسعاف قبل وصوله المستشفى الجامعي، وتم إعادة الجثة لمشرحة كوم أمبو.

وبعد تكثيف الجهود من رجال المباحث تمكنت من القبض على الأخ الكبر قاتل شقيقه الأصغر وبحوزته البندقية المستخدمة في الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.