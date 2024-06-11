الأسهم اليابانية: "نيكاي" يصعد بفضل الأسهم المرتبطة بصناعة الرقائق

أغلق المؤشر نيكاي الياباني فى أسواق الأسهم اليابانية عند أعلى مستوى في شهرين، اليوم الثلاثاء، مع صعود أسهم الشركات ذات الوزن الثقيل المرتبطة بصناعة الرقائق، مقتفية أثر نظيراتها في وول ستريت، وذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) حول الفائدة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

الأسهم اليابانية

وتعززت ثقة المستثمرين خلال التعاملات المبكرة في بورصة طوكيو بعدما سجل كل من ستاندرد آند بورز 500 وناسداك أعلى مستويات إغلاق على الإطلاق الليلة الماضية.

وحققت أسهم الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق في اليابان أداء قوياً على نحو خاص، وذلك بعد المكاسب التي حققها مؤشر أشباه الموصلات في بورصة فيلادلفيا.

وأغلق المؤشر نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية على ارتفاع بنحو 0.25% ليصل إلى مستوى 39134.79 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 15 أبريل .

ووصل المؤشر في التعاملات المبكرة إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 39336.66 نقطة قبل أن يتراجع وسط تزايد الحذر.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته 0.2% ليصل إلى مستوى 2776.80 نقطة.

ويترقب المستثمرون بحذر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر مايو المقرر صدوره غداً الأربعاء.

وصعد سهم كل من طوكيو إلكترون وأدفانتست المرتبطين بالرقائق بنحو 2.2% و1.6% على التوالي.

استقرار الأسهم الأوروبية بعد أزمة سياسية في فرنسا

الأسهم الأوروبية

فتحت أسواق الأسهم الأوروبية على استقرار، اليوم الثلاثاء، بعد أن منيت بخسائر في الجلسة السابقة جراء حالة الغموض السياسي في فرنسا، بينما تحول اهتمام المتعاملين إلى اجتماع لجنة السوق المفتوحة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.07% إلى 522.52 نقطة بحلول الساعة 07:26 بتوقيت غرينتش، بدعم مكاسب بواقع 0.5 بالمئة لأسهم قطاع التجزئة.

وصعد المؤشر كاك 40 القياسي في فرنسا 0.2%، ليعاود الارتفاع من انخفاض بأكثر من 1% أمس الاثنين، بعد أن دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى انتخابات مبكرة بعد هزيمة ثقيلة في انتخابات البرلمان الأوروبي.

وتصدر مؤشر الموارد الأساسية الانخفاضات، إذ انخفض 1.3%، مع تضرر أسعار المعادن الأساسية العالمية بسبب ضعف اليوان.

وزادت خسائر القطاع في ظل تراجع سهم ريو تينتو 1.9%، بعد أن قالت شركة التعدين العملاقة إنها ستشتري حصة ميتسوبيشي كورب البالغة 11.65% في شركة بوين سميلترز مقابل مبلغ لم يكشف عنه.

وتحول تركيز الأسواق لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي غدا الأربعاء بشأن أسعار الفائدة، والذي سيساعد الأسواق على توقع توقيت خفض أسعار الفائدة في أكبر اقتصادات العالم.

وفي الوقت ذاته، قال عضو مجلس البنك المركزي الأوروبي فرانسوا فيليروي دي جالو إن البنك سيعيد التضخم إلى هدفه البالغ 2% بحلول العام المقبل، على الرغم من "الضجيج" المتوقع في البيانات الشهرية هذا العام.