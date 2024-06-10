الأسهم الأمريكية: تنخفض عند الفتح مع ترقب بيانات التضخم واجتماع "الفيدرالي"

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الفتح، اليوم الاثنين، مع توخي المستثمرين الحذر قبل صدور بيانات مهمة عن التضخم واجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، وذلك بحثا عن دلائل تشير إلى موقف البنك المركزي الأميركي إزاء تيسير السياسة النقدية هذا العام.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي فى أسواق الأسهم الأمريكية بما يصل الى نحو 14.09 نقطة، أو بنسبة تراجع 0.04 %، ليصل إلى مستوى 38784.90 نقطة.

وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز الذى يضم أكبر 500 شركة فى أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 5.77 نقطة، أو بنسبة تراجع 0.11 %، ليصل إلى مستوى 5341.22 نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا فى أسواق الأسهم الأمريكية بما يصل الى مستوى 49.68 نقطة، أو بنسبة 0.29 %، إلى 17083.45 نقطة .

الأسهم اليابانية : "نيكاي" يصعد بقيادة أسهم القطاع المالي والشركات المرتبطة بالتصدير

الأسهم اليابانية

أغلق المؤشر نيكاي الياباني فى أسواق الأسهم اليابانية على ارتفاع خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، مع صعود الأسهم المرتبطة بأنشطة التصدير بدعم من ضعف الين عقب بيانات وظائف أميركية جاءت أقوى من المتوقع، في حين عزز ارتفاع العوائد محليا أسهم القطاع المالي.

وصعد المؤشر نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 39038.16 نقطة مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ 23 مايو ، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1% إلى 2782.49 نقطة.

وأثار الصعود غير المتوقع في بيانات الوظائف الأميركية مخاوف من احتمال انتظار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وقتا أطول لخفض أسعار الفائدة، مما دعم ارتفاع الدولار.

وجرى تداول الدولار عند نحو 157.07 ين خلال الجلسة مما عزز أداء الأسهم المرتبطة بالتصدير، ومنها سهم تويوتا موتور الذي ربح 1.7% مستفيداً من تراجع العملة المحلية.

وربحت أسهم البنوك وشركات التأمين بقيادة داي-إيتشي لايف هولدنغز فى أسواق الأسهم اليابانية الذي صعد 3.6% بعد نمو عوائد السندات الحكومية اليابانية مقتفية أثر نظيراتها الأميركية بعد تقرير الوظائف.

ومن بين 225 سهما على المؤشر نيكاي، ارتفع 179 سهما فى أسواق الأسهم اليابانية قبل قرارات السياسة النقدية المتوقعة هذا الأسبوع من الاحتياطي الاتحادي وبنك اليابان (المركزي).