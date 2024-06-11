أيمن يونس : الدفع بالشناوي في حراسة المنتخب قرار صائب

علق أيمن يونس مدافع نادي الزمالك السابق ، على نتيجة مصر بالأمس أمام غينيا الاستوائية في رابع جولات تصفيات المونديال، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.





وقال خلال تصريحات إعلامية : "النتيجة بالنسبة لي ليست مقبولة وكنت أطمع في تحقيق المكسب، لكننا ظهرنا بشكل سيئ جدًا في الشوط الأول، رغم أن منتخب غينيا بيساو كان خائف ومرعوب ويخشى من فضيحة على أرضه، حتى الجماهير لم تكتمل إلا بعدما سجلوا الهدف.. واستقبال هدف أحزن الجميع، لكن في الشوط الثاني تغيرت الأمور بعد ترتيب الأوراق، وأداء خط الدفاع غير جيد والمفترض أن نكون أفضل من ذلك".



وأكمل: "محمد حمدي ظهير أيسر منتخب مصر يحتاج لمراجعة نفسه، الحماس شئ جيد، لكنه (حماس سلبي)، والهدف الذي دخل مرمى الفراعنة، جاء نتاج أمور سلبية كثيرة منها التمركز السيئ والتعامل ببطئ من جانب الخط الخلفي".



وزاد: "قرار الدفع بالشناوي صائب".. ناصر ماهر إضافة قوية لمنتخب مصر، وحزين لوجود أزمة في الظهير الايسر وعلى فتوح وحمدي أن يراجعوا أنفسهم وتلك الجبهة تكلف تريزيجيه مجهود مضاعف، لأن في وجود ظهير أيسر قوي يظهر تريزيجيه بشكل جيد وهو (اتظلم) بالأمس في ظل المجهود البدني الذي تعرض له على ملعب سيئ وجو حار".