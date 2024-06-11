أيمن يونس: حسام حسن لا زال يتعرف على إمكانات لاعبي المنتخب

أكد أيمن يونس نجم منتخب مصر والزمالك السابق، أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري لازال يتعرف على امكانيات لاعبيه، وتوظيفهم في بعض الأماكن داخل المستطيل الأخضر، مشيرًا إلى أن هناك لاعبين محليين في بطولة الدوري، شاركوا مع المنتخب وقد لا يكون لهم التأثير الفني المطلوب.





وقال في تصريحات إعلامية "هناك لاعبين تظهر شخصيتها سريعًا في الملعب على المستوى الدولي مثل ناصر ماهر الذي قدم مستوى جيد خلال لقاء مصر أمام غينيا بيساو، وفرصة صلاح في النهاية لم يوفق فيها بعدما قرر التمهل قليلًا للعبها بالقدم اليسرى فانقض عليه الحارس وتصدى لها، ولو ذهبت لـ زيزو كان سيحرزها".



وأضاف: "لا نريد التسرع في الحكم على حسام حسن، فهو لازال لديه وقتًا للتعلم، ومن حقنا انتقاد أسلوب اللعب والأداء، ونحن سعداء بالجراءة التي يتميز بها في الدفع بوجوه جديدة، وهناك لاعبين استغلت الفرصة مثل ناصر ماهر الذي ظهر بشخصية جيدة، وفي وجود ناصر مع إمام عاشور وزيزو في وسط الملعب سيكون لدينا قوة في العمل الهجومي".