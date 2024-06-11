مدافع الأهلي السابق : أداء منتخب مصر يتطور

أكد ياسر رضوان نجم منتخب مصر والأهلي الأسبق، أنه سعيد بأداء المنتخب الوطني خلال بوركينا فاسو خصوصا طريقة اللعب وتوزيع الأدوار ولازال سجل الفريق هدفين، مشيرًا إلى أن طريقة اللعب ووجود مصطفى محمد بجوار محمد صلاح في الخط الهجومي تحتاج لعمل كبير.





وقال في تصريحات إعلامية : "مدرب بوركينا فاسو استغل بعض الأمور في تلك المباراة ونجح في تهديد المنتخب المصري، ولكن الأهم كان تحقيق الفوز.. وبالأمس في لقاء غينيا بيساو لم نكن جيدين في الشوط الأول، وشعرت أن اللاعبين لا تريد تحقيق المكسب، لكن الأداء تطور بشكل كبير في الشوط الثاني".



وأضاف: "غينيا بيساو عندما كان يمتلك الكرة يريدون الذهاب لمرمى منتخب مصر، وبالفعل تقدموا بالهدف في الشوط الأول، والتغيير الذي دفع به حسام حسن في الشوط الثاني استطاع تغيير شكل وأداء المنتخب المصري، وكان يريد الاختراق من العمل وارسال الكرات العرضية، واصبح هناك خطورة على الاطراف والجبهتين ظهروا بشكل أفضل بعد تدخل الجهاز الفني واجراء عدة تغييرات.. كان من الممكن أن نفوز على غينيا بيساو، لكن الشوط الأول والدخول للقاء بشكل مهزوز ساهم في ضياع الفوز ".



وتابع: "مشاركة الوجوه الجديدة مثل أوفا شئ جيد ولكن ينقصه الخبرات، وكان يلعب بحماس زائد وارتكب خطأ نال عليه بطاقة صفراء في وسط الملعب، بينما ناصر ماهر (تربية منتخبات) ويمتلك خبرات كبيرة، وهو من اللاعبين المميزين في مصر، ويمتلك نواحي هجومية جيدة ويمرر الكرة بشكل مميز، ونجح في صناعة فرصة لـ صلاح كان من الممكن أن نخطف بها هدف الفوز في النهاية".



وأتم: "حسام حسن حريص على حضور العديد من المباريات المحلية، وجميع اللاعبين لديهم طموح كبير في منتخب مصر، هناك لاعبين مميزين تحتاج للطموح وأيضا الوقت لإثبات وجودها.. ولابد من اكتشاف ظهير أيسر جديد وضمه لصفوف منتخب مصر".