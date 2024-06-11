اليابان تسحق سوريا بخماسية نظيفة في تصفيات المونديال 2026

سحق منتخب اليابان نظيره السوري تحت قيادة مدربه هيكتور كوبر بنتيجة خمسة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.



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سجل أهداف المنتخب الياباني أياسي أويدا، ريتسو دوان، تاكيفوسا كوبو، يوكي سوما وتاكومي مينامينو فى الدقائق 13 ، 19 ، 22 ، 73 و86 من عمر المباراة .



بهذه النتيجة، يتصدر منتخب اليابان مجموعته برصيد 18 نقطة مُحققًا العلامة الكاملة، فيما يأتي منتخب سوريا في الوصافة بـ 7 نقاط.

