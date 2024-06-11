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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اليابان تسحق سوريا بخماسية نظيفة في تصفيات المونديال 2026

اليابان وسوريا
اليابان وسوريا

سحق منتخب اليابان نظيره السوري تحت قيادة مدربه هيكتور كوبر بنتيجة خمسة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.
 

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منتخب سوريا يسقط أمام اليابان بخماسية نظيفة

سجل أهداف المنتخب الياباني أياسي أويدا، ريتسو دوان، تاكيفوسا كوبو، يوكي سوما وتاكومي مينامينو فى الدقائق 13 ، 19 ، 22 ، 73 و86 من عمر المباراة .

بهذه النتيجة، يتصدر منتخب اليابان مجموعته برصيد 18 نقطة مُحققًا العلامة الكاملة، فيما يأتي منتخب سوريا في الوصافة بـ 7 نقاط.
 

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