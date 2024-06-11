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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

منتخب سوريا يسقط أمام اليابان بخماسية نظيفة

منتخب اليابان
منتخب اليابان

خسر منتخب سوريا أمام اليابان بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد "ايديون بيس وينج" في هيروشيما، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

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أحرز أياسي يويدا هدف التقدم لمنتخب اليابان في الدقيقة 13 قبل أن يضيف ريتسو دوان ثاني الأهداف في الدقيقة 19 بعدها سجل ثائر كرومة لاعب منتخب سوريا الهدف الثالث بالخطأ في مرماه لصالح الساموراي في الدقيقة 22، لينتهي الشوط الأول بتقدم اليابان بثلاث أهداف نظيفة.

وفي الشوط الثاني سجل يوكي سوما لاعب منتخب اليابان رابع الأهداف في الدقيقة 73 عبر ركلة جزاء، قبل أن يضيف تاكومي مينامينو الهدف الخامس في الدقيقة 85، ليحقق الساموراي الفوز بنتيجة 5-0.

رفع منتخب اليابان رصيده إلى 18 نقطة ليحقق العلامة الكاملة في مجموعته من ست مباريات، فيما يملك منتخب سوريا 7 نقاط في الوصافة، فيما يأتي خلفه كوريا الشمالية بـ 7 نقاط وميانمار في المركز الأخير بنقطة واحدة.

وكان منتخب اليابان ضمن التأهل إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، والحصول على بطاقة التأهل إلى كأس آسيا 2027 في السعودية.
 

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