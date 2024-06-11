خدمات علاجية لـ 1473 مواطن بالمنيا

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، في تنظيم وتنفيذ القوافل الطبية العلاجية المتكاملة المجانية، من نخبة اطباء متخصصين ، لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية لأهالى القرى الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية .

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة للوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية ، (حياة كريمة) ، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تنفيذ قافلة طبية علاجية مجانية، بقرية دمشاو هاشم بمركز المنيا ، خلال يومى 8 و 9 من يونيه الجارى، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1473 حالة، في تخصصات مختلفة بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

من جانبه ، أوضح وكيل الوزارة ، أن القافلة الطبية العلاجية المجانية ، شملت العديد من التخصصات، منها ، الكشف على 299 حالة جراحة، 408 حالات أطفال ، 234 باطنة ، 105 نساء ، 65 أسنان ، 209 جلدية ، 57 تنظيم أسرة ، وإجراء 189 تحليلاً متنوعاً ، 3 حالات موجات صوتية ، 3 حالات أشعة عادية ، و 117 كشف ضغط وسكر، وتحويل 9 حالات للمستشفى لإستكمال العلاج ، بالإضافة ، إلى عقد ندوات تثقيف صحي لـ 126 حالة ، وذلك من خلال عيادات متنقلة.