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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الكاميرون في مهمة صعبة خارج الديار أمام أنجولا بتصفيات المونديال

الكاميرون
الكاميرون

يستعد منتخب الكاميرون لمواجهة أنجولا مساء اليوم الثلاثاء في رابع جولات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 على ملعب الأخير.

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الكاميرون تقسو على الرأس الأخضر برباعية في تصفيات كأس العالم

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منتخب الكاميرون يتقدم على الرأس الأخضر في الشوط الأول


ويسعى منتخب الكاميرون لتحقيق الثلاث نقاط من أجل فض الشراكة مع ليبيا المتساوي معه في عدد النقاط ويتفوق عليه منتخب الأسود الغير مروضة بفارق الأهداف.

يملك منتخب الكاميرون 7 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة بالتساوي مع ليبيا الذي يملك 7 نقاط أيضًا، فيما يحتل منتخب أنجولا بقيادة مابولولو المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

فيما يسعى أنجولا الذي يخوض المباراة على أرضه ووسط جمهوره في تحقيق الفوز من أجل الوصول إلى 8 نقاط، و انتزاع الصدارة من الكاميرون.

وكان منتخب الكاميرون فاز في مباراته الأخيرة على كاب فيردي بنتيجة 4-1، فيما أنتصرت أنجولا على إسواتيني بهدف نظيف مابولولو نجم الاتحاد السكندري.
 

موعد مباراة الكاميرون وأنجولا:
 

تبدأ مباراة الكاميرون وأنجولا في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات، التاسعة بتوقيت أنجولا.
 

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