الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أسر المحتجزين في غزة ينغصون لقاءات بلينكن بالمسئولين الإسرائيليين بمظاهرات عارمة.. فيديو

مظاهرات أمام فندق
مظاهرات أمام فندق اجتماعات بلينكن

تظاهر العشرات من أسر المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس في قطاع غزة، حاملين لافتات وأعلام تطالب بعودتهم، في وقت تم عقد اجتماعات بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومسؤولين إسرائيليين في تل أبيب.

وأجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن محادثات مع زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد في تل أبيب في اليوم الثاني من جولته الأخيرة في الشرق الأوسط.

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بلينكن يشدد على أهمية وجود خطة لما بعد الحرب في قطاع غزة

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بلينكن لقادة المنطقة: إذا أردتم وقف إطلاق النار اضغطوا على حماس

وفي اليوم السابق، التقى بلينكن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بعد محادثات في القاهرة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي لدفع الاقتراح، الذي يواجه حالة من عدم اليقين الجديد في أعقاب عملية تحرير المحتجزين الإسرائيليين الأربعة التي أسفرت عن مقتل وجرح مئات الفلسطينيين والتوتر في حكومة نتنياهو.

وتجمع المتظاهرون خارج فندق في تل أبيب كان من المقرر أن يستضيف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومسؤولين آخرين لإجراء محادثات.

وحث وزير الخارجية الأمريكي كبار المسؤولين الإسرائيليين على قبول وتنفيذ خطة لغزة ما بعد الحرب، في الوقت الذي دعا فيه إلى ممارسة المزيد من الضغوط الدولية على حماس للموافقة على اقتراح وقف إطلاق النار الذي أقره مجلس الأمن الدولي مؤخرًا، وهذه هي المرة الثامنة التي يزو فيها بلينكن الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر.

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