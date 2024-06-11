إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم مروع على الطريق الإقليمي

أصيب 10 أشخاص إثر حادث تصادم بين عدة سيارات على الطريق الإقليمي بنزلة الخطاطبة، اليوم الثلاثاء، وهرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث.

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم مروع بين عدة سيارات على الطريق الإقليمي، اليوم الثلاثاء، وهرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث.

وكشف الفحص المبدئي عن إصابة 10 أشخاص جراء تصادم بين عده سيارات، من بنيها "ميكروباص - نقل ثقيل - أتوبيس"، وقام مرفق الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى، وأخطرت مديرية أمن المنوفية بالواقعة.

ويقوم رجال المرور برفع آثار الحادث، وسحب الكثافات المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

إحالة سائق متهم بحيازة حشيش وسلاح ناري بالمطرية للجنايات

قررت نيابة المطرية، اليوم الثلاثاء، إحالة سائق للجنايات لحيازة كمية من مخدر الحشيش وسلاح ناري بمنطقة المطرية.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد قيام شخص بحيازة المواد المخدرة، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبط سائق له معلومات جنائية وسبق اتهامه بقضايا سرقة بالإكراه وتفتيشه عثر بحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وعثر بحوزته على كيلو جرام لمخدر الحشيش وأقراص الترامادول – 2 سلاح ناري، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة.

الداخلية تكشف تفاصيل تحرش سائق بإحدى التطبيقات بسيدة في أكتوبر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن تضرر إحدى السيدات من سائق سيارة بإحدى شركات النقل الذكى لقيامه بالتحرش بها.

رصدت المتابعات الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن تضرر إحدى السيدات من سائق سيارة قامت بطلبها عبر أحد تطبيقات النقل الذكى بدعوى محاولة التحرش بها حال توصيلها بمنطقة أكتوبر بالجيزة.

بالفحص وبسؤال الشاكية أقرت بما سبق وأضافت بأنها حال استقلالها السيارة حدثت مشادة كلامية بينها وبين قائدها لخلافات حول قيمة الأجرة المستحقة فتعدى عليها بالسب والقذف.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه (سائق- مقيم بمحافظة القليوبية) وقرر بحدوث مشادة كلامية بينه والـمُبلغة وأنكر ما ادعته عليه من تحرشه بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.