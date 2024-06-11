مصرع طالب صعقًا بالكهرباء أثناء عمله في الفيوم

لقى طلب بالفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم، مصرعه صعقا بالكهرباء اثناء عمله فى احد الوحدات السكنية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

كان مدير أمن الفيوم قد تلقي إخطار من مأمور قسم شرطة سنورس بورود اشارة من شرطة النجدة بتلقيها بلاغا بمصرع الشاب علي عبد الله على عبج المقصود 21 سنة، طالب بكلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم وحارس مرمي بنادي مركز شباب سنورس بدوري القسم الثالث ، وذلك صعقا بالكهرباء، أثناء عمله داخل احدي الوحدات السكنيه .

تم نقل الجثة الى المستشفى واخطرت النيابة العامة التى امرت بندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على الجثة والتصريح بدفنها وتولت التحقيق.

الجامعة والكلية تنعى الفقيد

ونعت أسرة كلية التربية الرياضية - جامعة الفيوم عميدا ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمزيد من الحزن والأسى وفاة الطالب علي عبد الله علي عبد المقصود، الطالب بالفرقة الرابعة شعبة المناهج وطرق التدريس بالكلية.

سائلين رب العرش العظيم أن يغفر له وأن يسكنه الله فسيح جناته ويتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما نعى ببالغ الحزن والأسى الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أسرة الجامعة، وفاة الطالب علي عبد الله علي عبد المقصود، الطالب بالفرقة الرابعة شعبة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية الرياضية، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

وقد سادت حالة من الحزن بين أهالي مدينه سنورس ، لما يتمتع به الطالب الراحل من سمعة طيبة وسيرة حسنة .وتحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى دفتر عزاء لنعي الشاب الفقيد ، مؤكدين أنه كان يتمتع بحسن الخلق والسيرة الطيبة، كما كان محبوبًا من الجميع.