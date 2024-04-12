مصرع طالب وإصابة 3 آخرين في مشاجرة على أولوية المرور بسوهاج

لقي طالب مصرعه إثر إصابته بطلق ناري بالرأس، وأصيب 3 آخرون في مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز طما شمال سوهاج بسبب الخلاف على أولوية المرور بالطريق، تم نقل المصابين لمستشفى طما المركزى لتلقى العلاج اللازم، فيما تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوجود مشاجرة بدائرة مركز شرطة طما، ووجود متوفى ومصابين وتم ضبط طرفى المشاجرة والسلاح المستخدم فى الواقعة.

وبالانتقال وفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية، بوجود مشاجرة بين طرف أول "حمدى خ ك ع" 21 سنة، طالب مصاباً بطلق نارى بالرأس، وتم نقله لمستشفى طما المركزى وتوفي عقب وصوله، ونجلى عمومته "أحمد ك ح " 32 سنة جزار مصاباً بجرح رضى بفروة الرأس، و"حسن ن ح" 39 سنة جزار مصاباً بجرح رضى بالحاجب الأيسر، وتم نقلهما لمستشفى طما المركزى لتلقي العلاج اللازم.

وبين طرف ثان " صدقه ك ص ص" 36 سنة، عاطل مصاباً بجرح رضى بفروة الرأس، ونجل عمومته صدقه م ص م" 38 سنة عامل، تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثانى فرد روسى محلى الصنع، وبمواجهة المتهمين تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدى كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثانى بإحداث إصابة المجني عليه من السلاح المضبوط بحوزته والتى أودت بحياته، وذلك بسبب خلاف على أولوية المرور بالطريق.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

وفي سياق آخر لقى شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرين، فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بمدينة أسوان الجديدة، تم المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم التحفظ على الجثة بمشرحة اسوان الرئيسية تحت تصرف النيابة العامة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بأسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسوان، يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين، ووجود متوفي ومصابين.

على الفور انتقل رجال المباحث لموقع الحادث، وبالفحص وإجراء المعانية الأولية تبين وقوع حادث تصام بين دراجتين بخاريتين ما أسفر عن مصرع "محمود حمدى أحمد" 26 سنة، وإصابة كل من "أحمد محمد أحمد" 19 سنة، "عبد الله إبراهيم" 22 سنة، "عبد الرحمن حسام" 19 سنة،" إسلام عبد الرحيم مختار" 19 سنة.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة أسوان، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.