موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام سيراميكا كيلوباترا

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منافسات الدوري المصري، يوم الجمعة المقبل، عند مواجهة سيراميكا كيلوباترا وذلك بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

وكان آخر مباراة خاضها الزمالك في الدوري المصري أمام الاتحاد السكندري وانتهت بفوز الأبيض بهدفين دون رد، قبل الدخول في فترة التوقف الدولي لخوض منتخب مصر مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا..

تنطلق مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، يوم الجمعة المقبل الموافق 14 يونيو الجاري في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.، في لقاء مؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تنقل مباراة الزمالك وسيراميكا عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

تفاصيل مران الزمالك الأخير..

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز الاكتفاء بخوض اللاعبين لتدريبات بدنية خاصة في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي مساء اليوم استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ووضع الجهاز الفني للزمالك برنامجًا بدنيًا للاعبين بخوض تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم والاكتفاء بها خلال مران اليوم، من أجل رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين قبل استئناف مباريات الدوري.

واكتفى الجهاز الفني بخوض اللاعبين لتدريبات في صالة الجيمانيزيوم، على أن يخوض الفريق تدريباته الفنية بشكل طبيعي في مران الغد.