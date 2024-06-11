استقرار أسعار صرف العملات العربية الرسمية اليوم

استقرت أسعار صرف العملات العربية الرسمية مقابل الجنيه، في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء الموافق 11 يوينو، وذلك تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وحرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة إخبارية مميزة لقرائها نستعرض أسعار صرف العملات الأجنبية قبل بدء التعاملات الصباحية اليوم، وفق لأخر تحديث قام به الموقع الإلكتروني للبنك..

أسعار صرف العملات العربية أمام الجنيه اليوم 11-5-2024

سعر الريال السعودي أمام الجنيه 12.70 جنيه للشراء، و 12.74 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه 155.16 جنيه للشراء، 155.91 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه 12.97 جنيه للشراء، 13.01 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحرين أمام الجنيه 126.38 جنيه للشراء، 126.78 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني أمام الجنيه 123.75 جنيه للشراء، 124.12 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري أمام الجنيه 13.06 جنيه للشراء، 13.10 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه 67.10 جنيه للشراء، 67.49 جنيه للبيع.