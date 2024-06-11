الثلاثاء 11 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

امتحانات الثانوية العامة 2024| تفتيش دقيق لدورات المياه

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتفتيش دورات المياه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 تفتيشًا دقيقًا.

بـ4آلاف جنيه| شاومينج تبيع الوهم لطلاب الثانوية العامة 2024

خطوط ساخنة لتلقى شكاوى امتحانات الثانوية العامة 2024

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالتأكد من دخول الطلاب إلى لجان امتحانات الثانوية العامة من دون أي أجهزة إلكترونية. 

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان بهدوء دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية،

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني منع خروج الطلاب تماما من لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 قبل انتهاء موعد الامتحان المحدد. 

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعدم السماح لتواجد رئيس اللجنة أو أى فرد بتاتًا بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2024 وغلق المدرسة.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كذلك على الكشف على فاعلية الكاميرات، مشددًا على محاسبة المسئول عن تعطيل أي كاميرا داخل اللجان بشكل فوري. 

وأكد وزير التربية والتعليم السماح للطلاب بدخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 بداية من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لإجراء عملية التفتيش بشكل دقيق ودخول اللجان قبل الامتحان بعشر دقائق لإتاحة الوقت للطلاب لكتابة بياناتهم.

تدقيق بيانات امتحانات الثانوية العامة 2024 

ووجه وزير التربية والتعليم الطلاب بالتدقيق عند كتابة البيانات والتأكد من تطابق رقم نموذج امتحانات الثانوية العامة 2024 على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية ومتابعة الملاحظين داخل لجان الامتحان أيضا. 

كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالتأكد من مراجعة الملاحظين لدقة البيانات، ومنع كتابة الملاحظ البيانات نيابة عن الطالب.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتيسير استقبال المراوح من أولياء الأمور في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 من خلال مجلس الآباء والأمناء والمعلمين.

ووجه وزير التربية والتعليم بإبلاغ غرفة العمليات المركزية فى حالة حدوث أى تجاوز فى المحيط الخارجى لجنة امتحانات الثانوية العامة 2024 ، للتعامل الفورى معها، مؤكدًا تقييم مديرى المديريات  في ضوء أدائهم خلال فترة الامتحانات.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024 

انطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024 اليوم الإثنين، في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية. 

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة التربية الدينية بإجمالي عدد 708 آلاف و141 طالب وطالبة أمام 1986 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وفي الفترة الثانية. 

وأدى الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2024 في مادة التربية الوطنية بعدد 711 ألف و252 طالبًا وطالبة في الفترة الثانية.

مواد متعلقة

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الرسمي

انعقاد امتحانات الثانوية العامة 2024 في الاقتصاد والإحصاء الأربعاء

وزير التربية والتعليم يكرم الدفعة الثالثة من مدربي أنشطة التوكاتسو المعتمدين دولياً

كلية طب الأسنان عين شمس تنظم ندوة تعريفية عن امتحان مزاولة المهنة

امتحانات الثانوية العامة 2024| منع خروج الطلاب من اللجان قبل انتهاء الموعد

وزير التربية والتعليم يستقبل وفدًا من مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي SADC

افتتاح مكتب الوكالة الجامعية للفرنكوفونية في جامعة القاهرة الدولية

فتح باب التقديم في مدارس مصر المتكاملة 2024

الجريدة الورقية