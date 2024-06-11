امتحانات الثانوية العامة 2024| تفتيش دقيق لدورات المياه

وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتفتيش دورات المياه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 تفتيشًا دقيقًا.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالتأكد من دخول الطلاب إلى لجان امتحانات الثانوية العامة من دون أي أجهزة إلكترونية.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان بهدوء دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية،

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني منع خروج الطلاب تماما من لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 قبل انتهاء موعد الامتحان المحدد.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعدم السماح لتواجد رئيس اللجنة أو أى فرد بتاتًا بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2024 وغلق المدرسة.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كذلك على الكشف على فاعلية الكاميرات، مشددًا على محاسبة المسئول عن تعطيل أي كاميرا داخل اللجان بشكل فوري.

وأكد وزير التربية والتعليم السماح للطلاب بدخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 بداية من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لإجراء عملية التفتيش بشكل دقيق ودخول اللجان قبل الامتحان بعشر دقائق لإتاحة الوقت للطلاب لكتابة بياناتهم.

تدقيق بيانات امتحانات الثانوية العامة 2024

ووجه وزير التربية والتعليم الطلاب بالتدقيق عند كتابة البيانات والتأكد من تطابق رقم نموذج امتحانات الثانوية العامة 2024 على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية ومتابعة الملاحظين داخل لجان الامتحان أيضا.

كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالتأكد من مراجعة الملاحظين لدقة البيانات، ومنع كتابة الملاحظ البيانات نيابة عن الطالب.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتيسير استقبال المراوح من أولياء الأمور في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 من خلال مجلس الآباء والأمناء والمعلمين.

ووجه وزير التربية والتعليم بإبلاغ غرفة العمليات المركزية فى حالة حدوث أى تجاوز فى المحيط الخارجى لجنة امتحانات الثانوية العامة 2024 ، للتعامل الفورى معها، مؤكدًا تقييم مديرى المديريات في ضوء أدائهم خلال فترة الامتحانات.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024

انطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024 اليوم الإثنين، في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة التربية الدينية بإجمالي عدد 708 آلاف و141 طالب وطالبة أمام 1986 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وفي الفترة الثانية.

وأدى الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2024 في مادة التربية الوطنية بعدد 711 ألف و252 طالبًا وطالبة في الفترة الثانية.