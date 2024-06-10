بـ4آلاف جنيه| شاومينج تبيع الوهم لطلاب الثانوية العامة 2024

عرضت مجموعات الغش الإلكتروني التي تحمل اسم "شاومينج" عروض وهمية على طلاب الثانوية العامة 2024 في مزاعم لتسريب الامتحانات قبل بدء اللجان.

وأعلنت شاومينج تسعيرة تسريب امتحانات الثانوية العامة 2024 حسب مزاعمها، أربعة آلاف جنيه نظير الحصول على الامتحان قبل انعقاد اللجنة بست ساعات.

وحددت شاومينج سعر 2500 جنيه للحصول على امتحانات الثانوية العامة 2024 قبل بدء اللجان بأربع ساعات، و2000 جنيه للحصول عليها قبل بدء اللجان بساعتين.

وتدعى مجموعات الغش الإلكتروني شاومينج قدرتها على تسريب امتحانات الثانوية العامة 2024 في حين كانت تدعو الطلاب لتصوير امتحان التربية الدينية أثناء انعقاد اللجان.

حسم تسريب امتحانات الثانوية العامة 2024

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إدعاءات صفحات الغش الإلكتروني بتسريب امتحانات الثانوية العامة 2024.

وأكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لما يتداول حول تسريب أي امتحان من امتحانات الثانوية العامة 2024.

ونوه متحدث وزارة التربية والتعليم بأنه لا مجال للحديث عن أية تسريبات في امتحانات الثانوية العامة 2024 لأن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين أوراق الامتحانات وحمايتها من التسريب.

ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تولي جهات سيادية مسئولية حماية وتأمين صناديق أوراق امتحانات الثانوية العامة 2024 بما يؤكد استحالة تسريبها قبل بدء اللجان.

رصد مجموعات الغش قبل امتحانات الثانوية العامة 2024

ووجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، برصد صفحات الغش الإلكتروني على تطبيقات التواصل الاجتماعي قبل امتحانات الثانوية العامة 2024.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على إبلاغ الجهات المعنية بها لاتخاذ اللازم نحو صفحات ومجموعات الغش الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة 2024.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الثانوية العامة تمثل أحد قضايا الأمن القومي، لذا تحرص الوزارة على متابعة جميع الضوابط والإجراءات لانتظام سير الامتحانات لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

ودعا وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة 2024 إلى عدم الالتفات لتلك المزاعم التي تثير البلبلة لديهم في ليلة الامتحان.