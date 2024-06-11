وفاة محامية إثر إصابتها بسكتة قلبية داخل حمام سباحة بـ القليوبية

لقيت محامية مصرعها متأثرة بإصابتها بسكته قلبية أثناء ممارستها السباحة داخل أحد حمامات السباحة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

كان اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوفاة محامية داخل حمام سباحة بعد إصابتها بسكته قلبية إثر تعرضها للأغماء داخل أحد حمامات السباحة بمدينة بنها.

على الفور انتقل رجال الأمن لمحل الواقعة، وبالفحص تبين إصابة محامية بسكتة قلبية أثناء ممارستها للسباحة داخل أحد حمامات السباحة، وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى بنها العام تحت تصرف الأجهزة المختصة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات، وجرى التصريح بدفن الجثة، وطلب تقرير انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة واستدعاء المسؤول عن الحمام وأسرة المحامية لسؤالهم.

من جانبه كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بتشكيل لجنة من الشئون القانونية، والإدارة الهندسية، ومدير إدارة بنها للوقوف علي ملابسات الواقعة، ومعرفة أسباب الوفاة.

وبسؤال مالك المكان والغفير أكدوا علي وجود مدربة ومنقذة اثناء التدريب، وأن المحامية أصيبت بالإغماء داخل حمام السباحة، وتم نقلها للمستشفى، وتوفت بعد ربع ساعة من وصولها، وتم اخلاء سبيل المدربة، وصاحب المكان والغفير.