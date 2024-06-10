ضبط أكاديمية تعليمية تمنح شهادات دراسية مزيفة بالغربية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط أكاديمية تعليمية بدون ترخيص للنصب والإحتيال على المواطنين بمحافظة الغربية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص؛ بإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى -على خلاف الحقيقة- مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته «عدد من الشهادات الدراسية "مزورة"–عدد من الشهادات الخالية المزورة - 6 أكلاشية –جهاز حاسب آلى "لاب توب""بفحصه فنيًا تبين احتواءه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى"».

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.