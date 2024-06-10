ضبط 24 تاجر مخدرات خلال حملات بالمحافظات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

وأسفرت الجهود عن 24 عنصرا إجراميا بحوزتهم كميات من المخدرات خلال حملات بالمحافظات، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات احتياطيًا.

مديرية أمن الغربية؛ ضبط 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" وبحوزتهم (9 كيلو جرام لمخدر الحشيش– سلاح أبيض).

وفى مديرية أمن الجيزة؛ ضبط عاطلين"لهما معلومات جنائية" وبحوزتهما (5 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 3 كيلو جرام لمخدر الهيروين – كمية لمخدر الآيس "الشابو"- سلاح أبيض- ميزان حساس).

وفى مديرية أمن البحر الأحمر؛ ضبط عاطل وبحوزته 3 كيلو جرام لمخدر الحشيش وسلاح أبيض.

وفى مديرية أمن كفرالشيخ؛ ضبط عاطل "له معلومات جنائية" وبحوزته 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

سقوط 24 عنصر إجرامى بحوزتهم كميات من المخدرات

وفى مديرية أمن المنيا؛ ضبط عاطل "له معلومات جنائية" وبحوزته 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش ودراجة نارية وسلاح أبيض.

وفى مديرية أمن البحيرة؛ ضبط عاطلَين وسيدة "لإثنين منهم معلومات جنائية" وبحوزتهم كيلو جرام لمخدر الحشيش-كمية لمخدرى "الهيروين، الآيس"– سلاح أبيض.