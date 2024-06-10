كلية طب الأسنان عين شمس تنظم ندوة تعريفية عن امتحان مزاولة المهنة

نظمت كلية طب الأسنان جامعة عين شمس، ندوة تعريفية عن امتحان مزاولة مهنة طب الأسنان استضافت كلية طب الأسنان عددا كبيرا من عمداء ووكلاء ومنسقين وممثلين عن أطباء الامتياز من مختلف جامعات جمهورية مصر العربية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وحضور الدكتور محمد لطيف رئيس مجلس اداره المجلس الصحي المصري، والدكتور إيهاب كمال منسق عام امتحانات مزاولة المهنة، والدكتور طارق صلاح الدين رئيس لجنة قطاع طب الأسنان وعميد كلية طب الاسنان جامعة عين شمس السابق، واشترك في التنظيم اتحاد طلاب كلية طب الأسنان.

محاضرة تعريفية عن امتحان مزاولة طب الأسنان

وافتتح الدكتور كريم مصطفى البطوطي رئيس اللجنة العليا لأمتحان مزاولة طب الأسنان ووكيل كلية طب الاسنان لشئون التعليم والطلاب الندوة وألقى محاضرة تعريفية استعرض فيها نبذة عن الامتحان ونوعية الاسئلة ومواعيد الامتحان، كما عرض الدكتور ايهاب كمال محاضرة تعريفيه عن منصة الامتحان.



وألقى الدكتور محمد عامر مدير الغرفة المركزية لادارة امتحانات مزاولة المهنة في التخصصات الطبية EHC محاضرة بعنوان EMLE Secrets Over View كما تم طرح العديد من الأسئلة والاستفسارات والرد عليها، ومثلت الطبيبة مريم خالد رئيس اتحاد طلاب جامعه عين شمس طلبة الامتياز .

وتسعى كلية طب الأسنان جامعة عين شمس إلى أن تكون مركزا للتميز العلمي والبحثي على المستوي الإقليمي والدولي.

وتلتزم كلية طب الأسنان جامعة عين شمس بإعداد طبيب أسنان ملتزم بالقيم الإنسانية والأخلاق المهنية ذي مهارات معرفية ومهنية عالية قادرا علي المنافسة المحلية و الإقليمية وأن يكون للكلية دورا رياديا في البحث العلمي الإكلينيكي والأكاديمي وتقديم خدمة مجتمعية تلبي الاحتياجات القومية.