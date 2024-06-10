اقرأ غدا بالوفد.. تحركات أمريكية لإطلاق سراح 5 محتجزين في غزة
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "تحركات أمريكية لصفقة أحادية مع حماس لإطلاق سراح 5 محتجزين في غزة".
يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
- مسئول أمريكي: تحرير "تل أبيب" للأسرى الأربعة يعقد جهود "بلينكن" لدفع المفاوضات
- زلزال الاستقالات يضرب إسرائيل.. ودعوة لإسقاط نتنياهو
- السيسي خلال استقبال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: ضرورة تضافر الجهود الدولية لإنهاء الحرب الإسرائيلية
- الرئيس يطلع على ملفات مع "مدبولي"
- انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة.. وفاة طالب بهبوط حاد بلجنة في القاهرة
- إحالة المتهمين بإنهاء حياة طفل شبرا ونزع أعضائه إلى محكمة الجنايات
- "التموين": ضخ 30 ألف رأس من الماشية عبر 350 منفذًا