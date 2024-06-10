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الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ غدا بالوفد.. تحركات أمريكية لإطلاق سراح 5 محتجزين في غزة

الصفحة الأولى من
الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

 تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "تحركات أمريكية لصفقة أحادية مع حماس لإطلاق سراح 5 محتجزين في غزة".

 

 يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

  • مسئول أمريكي: تحرير "تل أبيب" للأسرى الأربعة يعقد جهود "بلينكن" لدفع المفاوضات
  • زلزال الاستقالات يضرب إسرائيل.. ودعوة لإسقاط نتنياهو
  • السيسي خلال استقبال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: ضرورة تضافر الجهود الدولية لإنهاء الحرب الإسرائيلية
  • الرئيس يطلع على ملفات مع "مدبولي"
  • انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة.. وفاة طالب بهبوط حاد بلجنة في القاهرة
  • إحالة المتهمين بإنهاء حياة طفل شبرا ونزع أعضائه إلى محكمة الجنايات
  • "التموين": ضخ 30 ألف رأس من الماشية عبر 350 منفذًا
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