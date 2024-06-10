أنشيلوتي يكشف اتفاق مثير مع توني كروس بشأن اعتزاله

تحدث المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عن اعتزال النجم الألماني توني كروس، لاعب فريق ريال مدريد، وذلك عقب ختام الموسم المنقضي.

وقال أنشيلوتي خلال لقاء مع صحيفة "إل جورنالي" الإيطالية: "لوكا مودريتش مثال فريد من نوعه عن الاحترافية والجودة، ولسوء الحظ سيعتزل توني كروس، هو ألماني في قراراته ولكنه سيستمر في العيش بمدريد وأخبرته إذا أراد تغيير رأيه خلال الخريف سيمكننا العودة من جديد فقط بمكالمة هاتفية".

وأضاف "أشعر بالفضول لرؤية ألمانيا على ملعبها في اليورو لأن لديهم منتخب ممتع".

وأتم "أعتقد أن منتخب إيطاليا يفقتر إلى الربط بين الأجيال بعد التتويج بالنسخة الماضية لذلك لا أعرف حقا ما هي فرصنا".

وأنهى ريال مدريد الموسم متوجا بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.

في سياق آخر، اقترب نادي ريال مدريد من التوقيع مع الموهبة الألمانية فلوريان فيرتز نجم فريق باير ليفركوزن بعد التوصل لاتفاق مع اللاعب.

أكدت التقارير الصحفية الإسبانية أن هناك إتفاقية بين ريال مدريد وفيرتز للانتقال لريال مدريد في 2025، مضيفة أن اللاعب يملك اتفاقية مع ليفركوزن للاستمرار لعام آخر قبل الانتقال للملكي.

وتابعت التقارير أن مستقبل مدربه تشابي الونسو لا علاقة له بمستقبل فلوريان فيرتز، إذ أكدت أنه لا توجد أي علاقة بين مستقبل تشابي الونسو ومستقبل اللاعب الألماني.